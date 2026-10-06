06.10.2026 | 13:37

Депутат сравни трагедията на Петрохан с убийството на Илиян Филипов

Велислав Величков постави под въпрос и версията, свързана с т.нар. „черно тото"

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Велислав Величков заяви пред Би Ти Ви, че според него все още няма отговор на ключовите въпроси около убийството на Илиян Филипов.

„Не е намерено оръжието на престъплението, адвокатът на Мегеров, мисля, че се казваше лицето, отрича той да е прекият извършител. Не са изяснени мотивите за убийството“, каза пред Би Ти Ви Величков.

Той постави под въпрос и версията, свързана с т.нар. „черно тото“. Според него тя се е появила като водеща версия едва в съдебната фаза.

„Не сме чули някой да разследва черното тото в българския футбол в момента или да има съмнения за залози за определени мачове“, заяви депутатът.

По думите му черното тото е било разследвано от прокуратурата през годините, включително по сигнали отвън, но няма нито една присъда по такива случаи.