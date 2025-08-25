25.08.2025 | 13:20

Президенът пита правителството защо нямаме посланик в САЩ

До края на седмицата ще иа нов главен секретар на МВР

„Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно – така, както трябва да бъде, но с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон – трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма“. Това обяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като посети Националния археологически институт, където разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“.

На практика той контраатакува правителството, което от седмици го обвинява, че не съгласува имена за посланици и за шефове на служби. Така Радев сега обвинява МС, че бави назначение на титуляр точно във Вашингтон. Там доскоро посланик беше бившият служебен военен министър Георги Панайотов. В края на април стана ясно, че той изненадващо е подал оставка и се прибира в България. И до момента не са посочени официални причини за решението на Панайотов да напусне дипломатическия си пост, нито е ясно кой ще го наследи на тази ключова позиция за българо-американските отношения. Тогава новината за оставката бе потвърдена и от Външно министерство. От министерството не посочиха мотивите за оставката.

„Не става въпрос за никакви жестове, но не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството“, заяви в понеделник още Радев. „Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано“, заяви още президентът.

Радев коментира ще има ли нов главен секретар на МВР и назначаването на началника на НСО.

Първо държавният глава започна с главния секретар на МВР. „Главният секретар на МВР е важен, защото МВР е много важна институция. Да, ще има титулярен главен секретар на МВР още тази седмица“, категоричен бе президентът. Медиите щели да разберат името му с указ така, както е по правомощията на президента, записани в Конституцията.

По думите на Радев два месеца правителството мълчало за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност.