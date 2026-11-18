18.11.2026 | 11:05

Признание: Държавата награждава Карлос Насар с безпрецедентните 110 000 евро

Такава сума никога не е давана на спортист в България, каза министър Енчо Керязов

Дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, за нас е огромно удоволствие да посрещнем днес не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост. Карлос, добре дошъл в Министерския съвет! Това заяви министър-председателят Румен Радев, който посрещна оилимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар на заседанието на Министерския съвет.

„Твоят последен невероятен триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, с дисциплина и с всеотдайност може да бъде покорен и най-високият връх. Може би твоята най-голяма победа е това, че ти вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. И всъщност ти им даваш един много ценен урок. че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд, с много всеотдайност, с характер и с достойнство. И тук наистина, във време, в което нашите млади хора имат нужда от истински пример, ти си примерът, който не само говори за успех, а го доказва с всяко едно свое действие.

Затова и твоята победа е не само спортен триумф. Тя е послание за възможностите на България и за нашето бъдеще, което можем да изградим, когато имаме смелост да вярваме и воля да постигаме“, каза Румен Радев.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се обърна към Карлос Насар и присъстващите в залата министри с думите:

„Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, скъпи Карлос, преди всичко искам да благодаря на Вас, господин премиер, и на Вас, колеги, за оказаното уважение, което правим днес към един изключителен български спортист. Имам удоволствието да ви съобщя, че

Министерството на младежта и спорта ще награди с парична премия Карлос Насар от 110 хиляди евро – 78 хиляди и 600 евро по Наредба № 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения. Тук е важно да подчертая, че паричната премия е безпрецедентна, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България“, заяви Керязов.

„Карлос, днес държавата ти благодари не само за твоите високи постижения, но и, както каза господин премиерът, за примера, който даваш на хиляди деца и младежи. Да, титлите са голям успех, но вдъхновението към нашите деца и младежи е още по-голямо. Аз ти пожелавам още много здраве и да постигнеш всичките твои високи цели, които сам си поставил. Благодаря ти!“, каза още министърът на младежта и спорта.

От своя страна Карлос Насар заяви: „Здравейте на всички! Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, Искам първо да благодаря на господин премиера, че ме покани тук пред вас. Благодаря и на господин министъра на спорта Енчо Керязов за наградата, която получавам. И искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. И ще завърша речта си с: Да живее България!“

Румен Радев каза, че „България е длъжник на своите спортисти“. „При неадекватните условия продължават да изумяват света със своите победи. Затова днес на заседание на Министерския съвет ще вземем решение за отпускане на 2 милиона евро за ремонт на комплекс „Спортен палас“ – София,

така че националният ни отбор по вдигане на тежести, националният отбор по художествена гимнастика и ред други спортове най-сетне да имат условия, които да отговарят на техния талант и устрем към победата. Скъпи Карлос, благодарим още веднъж за гордостта, която ни носиш, за надеждата, която ни даваш и най-вече за това, че ни даваш още един повод да гледаме със самочувствие и увереност към света. Бъди здрав! Желаем ти още по-големи успехи. На добър час!“, завърши министър председателят на Република България.