17.11.2026 | 18:35

Манолова: Търговските вериги се разпасаха у нас, никъде в ЕС не си позволяват подобно поведение

Върху българските производители се оказва системен натиск да намаляват цените си, предупреди председателят на КЗП

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова обяви, че проверките на комисията са установили нарушения при петте най-големи търговски вериги в България. Документите от проверките вече са изпратени до Комисията за защита на конкуренцията.

Манолова посочи, че големите търговци оказват системен натиск върху българските производители да намаляват цените на доставките, докато крайните цени за потребителите продължават да растат. Тя критикува предишните правителства за това, че са позволили на веригите да разширят влиянието си за сметка на малкия бизнес.

Според нея, в България търговските вериги са завзели централните градски пространства, което не е практика в останалите държави от ЕС. Манолова подчерта, че в други европейски страни големите супермаркети не унищожават малките магазини по начина, по който това се случва у нас.

Тя съобщи, че доставните цени на млечните продукти са спаднали с 20% за четири години, но цените в магазините продължават да нарастват. Проверките показват надценки между 30% и 130% при основни хранителни продукти, а при зеленчуците над 200%.

Манолова коментира и санкцията от близо 76 млн. евро срещу „Кауфланд“, определяйки реакцията на компанията като „самопризнание“. Тя също така изрази готовност да заведе колективен иск, ако потребителите не получат компенсации за проблемите с „Топлофикация – София“.