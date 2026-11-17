Приятелите на 18-годишната Милена Мирчева, загинала на 15 ноември под колелата на пиян и друсан полицай, разказаа своята версия за трагичния инцидент. Събитията се разиграват пред ресторант в Драгоман, където лек автомобил, управляван от граничния полицай Емил Георгиев, блъска Милена.

Според младежите, които са били свидетели на случката, Милена нямала шанс за оцеляване, тъй като автомобилът се движел с висока скорост – много над позволената за тази зона. След инцидента, част от присъстващите хвърлили шофьора от колата и го пребили, съобщава Нова телевизия.

Произшествието се случва в 4:05 часа сутринта на 15 ноември. На телефон 112 е постъпил сигнал, след което на място са изпратени екипи на полицейското управление и спешната помощ. При огледа е установен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от Георгиев, а пострадалата Милена била незабавно транспортирана до столична болница, където по-късно починала. Пробата за алкохол на виновния полицай показва наличие на 1,63 промила алкохол в кръвта и той е задържан, като му е повдигнато обвинение.

Приятелите на Милена изразяват своите опасения пред камерата, без да покажат лицата си. Страх ги е, че инцидентът може да бъде покрит. Те описват, че около 4 часа сутринта персоналът на заведението изгасил светлините и помолил посетителите да напуснат. Групата се насочила към домовете си, като Милена била заобиколена от свои приятели.

„Колата дойде за секунда, нямаше време дори да се обърнем или да направим крачка към Милена,“ споделя една от приятелките.