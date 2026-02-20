20.02.2026 | 11:48

Проф. Дайнов разкри: Трагедията в „Петрохан“ е руско мероприятие, затова Митов и Борисов се скриха

Не искат да са между шамарите, но такива номера, с които Путин стана президент, на българска земя не дават 100% резултат, коментира той

Трагедията в „Петрохан“ е руско мероприятие. Това каза политологът проф. Евгений Дайнов в „Денят с Веселин Дремджиев“ по ТВ1.

„Тези мероприятия дават 100% успех, ако са насочени към руснаците. Премиерът Андрей Гюров обаче е прав, като казва, че българският народ има инстинкт за самосъхранение, а той е демократичен“, коментира професорът, а водещият добави, че с помощта на подобна трагедия в Беслан (б.а. при която загинаха стотици цивилни) Путин е спечелил втория си президентски мандат.

„Онези взривове докараха Путин на власт, а такива руски номера на българска земя дават резултат, но малко по-различен от очаквания. Причината Делян Пеевски, Бойко Борисов и Даниел Митов обаче да се изпокрият, е че Петрохан е не само някакво огромно сътресение – криминално, което в последствие стана политическо. Гледат да ги няма между шамарите, но и усета, че са им рязко орязани възможностите да продължават да ни танцуват по главите, както правеха много години. Реакцията срещу това правителство е тяхното неочакване, че може да се случи“, коментира преподавателят в Нов български университет.

„Изчезването на Борисов, Пеевски и Митов е плод на стряскане, че стават много големи неща. Усетили са, че има има намесени руснаци – големи играчи", добави той.

„Те правеха вече след Петрохан активно мероприятие, което е типично милиционерско, да стоварят това нещо на ПП-ДБ и неправителствените организаиции, а сега истерясват на тема правителство“, коментира политологът.

„Президентът Илияна Йотова или трябваше да се съюзи с корумпираните, или да прави някакъв завой към Русия, но предпочете да следва демократичната проевропейска линия, което означава, че напредъкът към Европа е стигнало много по-далече, отколкото сме очаквали“, добави той.

„Озверяха (б.а. хората, които досега ни управляваха), защото Йотова осъзна, че цивилизацията в България настъпва, тласкана от енергията на протестите, а това означава, че се затварят възможностите на безобразниците да крадат, мачкат, цензурират и т.н. Тя направи нещо, което не очаквах – да вкара възможно най-доброто правителство от европейски хора. Това е огромен шамар за цялото задкулисие, което винаги е било убедено, че ще се договори“, каза Дайнов.

„Всички олигархо-кандидати за диктатори, които се ояждат с власт, имат една и съща слабост – не си представят, че някой някога може да им потърси сметка и не се пазят. С принц Андрю е същата история – самозабравил се е (б.а. аферата Джефри Епстийн). Казва, че е принца и може да прави, както си иска“, обясни той.

„Цветанов рови труповете, каза в първата си реч пред Европейския съюз Бойко Борисов. А на тези кученца, дето ги откриха, им наредих едни пържоли да им даде, призна лидерът на ГЕРБ. Тези хора не зачитат човешкия живот. Те са социопати и не вярват, че другите хора са реално съществуващи. Смята, че е само той, а другите може да използва и ако умрат, голяма работа. Социопатът е опасна личност и не бива да бъде допускан повече до властта и до хазната“, коментира политологът.

Според него, това, което се случи край хижа „Петрохан, носи всички белези на екзекуция.

„Бях 12-годишен, когато за първи път се сблъсках с народната милиция. Милиционерите винаги лъжат и си измислят. Колкото по-голямо събитие се е случило, толкова повече милицията лъже. На времето тези хора си измисляха неща, за да вземат по 30 лева премии. Когато милицията ми каже нещо, първата ми реакция от десетилетия е да не им вярвам“, добави той.

„Това, което виждаме, е най-голямото активно мероприятие по учебниците на КГБ, което изобщо съм виждал. Подредени и мобилизирани са всички мейнстрийм медии, за да се стовари върху ПП-ДБ, НПО-тата и природозащитниците. Откакто подаде оставка правителството, задкулисието всяка минута се опитва да измисли как да не изгуби властта – искат да убедят хората да не гласуват, да намразят ПП-ДБ, да не вярват на експертите“, заяви професорът.

„Не очаквах такъв размах и мобилизация на народната милиция, за да окепази и омаскари хора, които смятат за опасни. Ще се опитват да го развиват до момента на изборите. Ще убеждават народа, че няма нужда от експерти, а от Бойко Борисов и твърдата ръка“, каза още той.