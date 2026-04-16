16.04.2026 | 11:00

Проф. Стив Ханке: Българите вече усещат последствията от принудителното приемане на еврото

Инфлацията скочи до 3.9%/година през март от 3.3%/година през февруари

„Българите вече усещат последствията от принудителното приемане на еврото в България. Инфлацията скочи до 3.9%/година през март от 3.3%/година през февруари. Като баща на валутния борд на България, инфлационният скок е точно това, което казах, че ще се случи

Това написа в публикация в социалната мрежа X Стив Ханке, американски икономист и професор по приложна икономика в университета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор, Мериленд.

Bulgarians are already feeling the consequences of Bulgaria’s FORCED ADOPTION of the euro. Inflation SURGED to 3.9%/yr in March from 3.3%/yr in February. As the Father of Bulgaria’s currency board, the inflation surge is exactly what I said would happen. pic.twitter.com/CNFoYkR0n4 — Steve Hanke (@steve_hanke) April 15, 2026

Икономистът беше остър критик на приемането на евро в България. „България излъга за инфлацията си. Не е изненада. Чиновниците в България имат солидна репутация за корупция. В четвъртък финансовите министри на ЕС (ЕКОФИН) бяха достатъчно глупави, за да приемат фалшивите данни. ЕКОФИН гласува да позволи на България да приеме еврото. Лъжата на България проработи“, написа в X проф. Стив Ханке непосредствено след новината, че България е приета в еврозоната.

Годишната инфлация в България се очаква да се ускори до 4% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация ще достигне 3,7% през 2026 г. и по 3,2% през 2027 и 2028 г., твърди БНБ в последното издание на „Икономически преглед“, публикуван на страницата на централната банка.

Според базисния сценарий реалният растеж на БВП постепенно ще се забави през прогнозния период от 3 процента през 2026 г. до 2,8 процента през 2028 г. От БНБ уточняват, че анализът се базира на данни към 19 март 2026 г. и не отразява в пълна степен ефектите от ескалацията на конфликта в Близкия Изток, включително прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток и поскъпването на горивата.