02.11.2026 | 18:39

„Прогресивна България“ ще решава в движение за подкрепа от ДПС и ГЕРБ за ВСС

Партията на Радев възнамерява да проявява гъвкавост и макар да е номинирала 11 души за парламентарната квота на съдебния съвет, е готова на отстъпки

„Прогресивна България“ ще решава в движение дали да търси подкрепа от ГЕРБ и ДПС за Висш съдебен съвет (ВСС), ако преговорите с ПП и ДБ за избора на парламентарната квота в кадровия орган на съдебната власт претърпят провал. Това стана ясно от думите на председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в интервю за „Капитал“.

На въпрос дали ако ПБ посегне към подкрепата на ГЕРБ и ДПС това би било „сглобка“ с тях, народният представител отговори отрицателно: „Не би било сглобка, а би било извиване на ръце от страна на други.“ Витанов коментира, че „не мисли за такъв тип дилема“ – а именно дали може да преглътне подкрепата на ГЕРБ в името на избора на парламентарна квота на ВСС.

„Ако не успеем да се разберем с ПП и ДБ ще седнем да мислим какво да правим“, обясни още той. От думите му стана ясно, че партията на Радев възнамерява да проявява гъвкавост и макар да е номинирала 11 души за парламентарната квота на съдебния съвет, е готова на отстъпки.

В обясненията си за това как и от кого трябва да се избере следващ ВСС шефът на парламентарната група на „Прогресивна България“ намеси и „Възраждане“. Според него, ако и формацията на Костадинов бъде привлечена към избора, това би било по-добре, защото означава по-широк консенсус.

Подобен нюанс преди президентските избори в обясненията на ПБ обаче липсваше. Причисляване на „Възраждане“ към мнозинството за ВСС е новост. По темата с президентските избори Витанов обяви, че победата е хем на Илияна Йотова, хем и на „Прогресивна България“.

Формацията на премиера Радев обаче разбирала резултатите и като сигнал, но пък не приемат твърденията, че са загубили 900 000 гласа. Витанов коментира и „калната и мерзка“ по думите му кампания. Не успя да обясни обаче защо в кампанията публично заяви, че „има информация, че Гюров се е виждал с Пеевски“, като впоследствие обясни, че друг „от името на и в полза на Гюров е договарял“.