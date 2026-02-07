07.02.2026 | 11:49

Прокълнатото злато на Вълчан войвода ли отне живота на своите откриватели в „Петрохан“?

Какво са открили в Странджа Иво Калушев и двете момчета в края на януари, докато са се „гмуркали“ и са обикаляли пещерите в студа?

Групата на Иво Калушев, която е обитавала три години неприкосновената крепост „Петрохан“ изглежда ще се окаже част от международна организация за трафик на културни ценности и пране на пари. Загадката с тройната екзекуция или едновременното ритуално тройно самоубийство се очаква да се разплете до понеделник. Калушев и двете момчета с него – 22-годишният Николай и 15-годишният Алекс са били пожалени при извършената „чистка“ в „Петрохан“.

Все повече историята намирисва на провал при пласирането на изключително ценно съкровище на черния пазар за антики. Това разказа пред бургаския сайт Флагман източник, който е много близък до разследващите – местен жител в Странджа.

При подреждането на пъзела от тази вечер стана ясно, че са открити видеокадри как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата вътре, след което самите те подпалват хижа „Петрохан“ на 1 февруари, неделя.

След палежа във вътрешността, те излизат извън обхвата на камерите. След палежа във вътрешността, те излизат извън обхвата на камерите.

От МВР и Прокуратурата обаче предоставят на колегите само тази информация. Когато труповете са намерени, безспорно разследващите се съгласяват, че тримата са били на колене преди да бъдат повалени с по един куршум в главата. До тях самите обаче няма оръжие.

Бащата на непълнолетния Алекс – Яни Макулев разказа тази сутрин пред различни медии, че детето му било на гмуркане (въпреки минусовите температури на въздуха и 5-градусовата морска вода?). Че обикалял пещери, заедно със своя учител. Последният му разговор е бил на 29 януари. Остава неясно къде са били и с кого са се срещнали от групата на Калушев между 29 януари и 2 февруари, когато по обед излезе първата новина за тройната смърт в Петрохан.

Възможно ли е тримата да са открили най-прокълнатото злато в Странджа, приписвано на Вълчан Войвода? Повече от 100 години се въртят твърдения, че става въпрос за тонове антични предмети на тракийските царе, с които хайдутинът смятал да освобождава България, заплащайки на руснаците.

Странджа е осеяна от множество подобни хоросанови ниши, и край морето също. В тях може да се навлезе само със скенери и добра екипировка, както и с високопроходим автомобил.

За жалост обаче към настоящия момент у нас няма нито един сигуриен посредник от черния пазар, който би могъл да поеме надеждно находката и да я изнесе до аукционите в Мюнхен и Виена. Причината е, че през ноември 2025 г. ГДБОП, ДАНС и Националната следствена служба успяха да арестуват 35 членове от контрабандния канал, 10 от които са межуднародни посредници от много висок ранг.

Операцията преди три месеца се проведе под ръководството на Софийската градска прокуратура, като част от 2-годишна операция, координирана от Еевропол и Евроджъст.

По принцип „доставчиците“ на ценните артефакти са хора със знания и комбинирани способности, каквито са притежавали именно т.нар. рейнджъри около Калушев. Това са пещерняци, гмуркачи, специалисти, които разполагат с карти на археолозите и най-вече изключително скъпо оборудване.

Къщата в Българи е оградена с тези налудничави флайари, създавайки впечатление за принадлежност към някакви духовни практики

Най- големите и ценни находки винаги са били дело на ограничен екип от един – двама, максимум трима души, за да няма теч на информация. В случая обаче определено някой нещо е сбъркал или се оказал „предател“. Разбитата у нас организирана мрежа е действала 16 години, при задържането на членовете е открито огромно количество инвестиционно злато – за десетки милиони евро.