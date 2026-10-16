16.10.2026 | 16:11

Прокуратурата обвини Благомир Коцев и за сделка като областен управител

Държавното обвинение твърди, че е сключил неизгодна сделка за адвокатски услуги

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е обвиняем и за неизгодна сделка, сключена по времето, в което той беше областен управител. Държавното обвинение пусна официално съобщение, че са повдигнали обвинение на бивш областен управител на Варна, без името му. В съобщението обаче изрично е посочен периодът, за който става дума – 2022 г., а тогава областен управител бе Коцев.

Обвинението е за неизгодна сделка, свързана с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на област Варна и адвокатско дружество. Още преди две години апелативният съд във Варна нареди разследването за тази неизгодна сделка да продължи, след като преди това прокуратурата го беше прекратила.

Прокуратурата твърди, че през 2022 г. Коцев като областен управител сключва договор за адвокатски услуги с кантората на Иванов, който е на стойност 23 256 лв. Близо 12 000 лв били изплатени на дружеството, а останалите не били платени, тъй като в началото на август 2022 г. Коцев беше отстранен от поста.

За този договор сигнал в прокуратурата беше изпратен от ГЕРБ, а първоначално държавното обвинение реши, че няма престъпление, тъй като не е настъпила значителна вреда, защото от получените пари след изваждане на ДДС, оставали 9840 лева, а значителната вреда тогава е била изчислена при над 9940 лева – 1/5 от 70 минимални тогавашни заплати.

Апелативният съд във Варна обаче отмени постановлението за прекратяване на делото, като подчерта, че към 2022 г. в Областната управа са работели 10 юристи, а договор с външно дружество за адвокатски услуги се сключвал в изключително редки случаи, за да не се дублират дейности.

Съдът посочи тогава, че договорената сума е 23 256 лв, щетата е 11 808 лв и няма причина да не се включва начисленият ДДС. Освен това, за второто плащане на останалата част от сумата вече била издадена и фактура, но то не било направено, тъй като „наследникът“ на Коцев спрял плащането.

Днес от прокуратурата вече посочват, че от сделката е могла да настъпи вреда за областната администрация в размер на 23 256 лв.

Срещу Коцев има и дело по обвинение от прокуратурата за корупция. По него той дори бе задържан и прекара месеци наред в ареста.

Според „Лекс“ въпросният договор като областен управител Коцев е сключил с близкия му адвокат Диан Иванов. След кратката обща работа в Областната управа, Благомир Коцев и Диан Иванов заработиха заедно и в общината, като Иванов му стана заместник.

Припомня се, че след ареста на варненския кмет по делото за корупция стана ясно, че едно от обвиненията срещу него е свързано тъкмо с Иванов. Според прокуратурата Коцев и подсъдимите вече с него общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са поискали от основната свидетелка на прокуратурата Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лв, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

В разгара на скандала около Коцев миналото лято се разбра, че приятелят му Иванов е дал показания срещу него. След това обаче Диан Иванов се отказа от тези показания и заяви, че ги е дал под натиск от бившия шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев, който му казал, че ще последва съдбата на Коцев в ареста, ако не говори.

„Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш“, казал Славчев по думите на Иванов, който подаде оставка като зам.-кмет.

През есента на миналата година Коцев излезе от ареста, а разследването срещу него приключи и делото беше внесено в окръжния съд във Варна, където още продължава.