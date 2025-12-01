01.12.2025 | 10:29

Прокурорите на Кьовеши предадоха на съд екскмета на Варна Иван Портних

Той и още трима са обвинени, че са фалшифицирали официални документи и са предоставили невярна информация, за да получат неправомерно 3,4 млн. евро от ЕС

Европейската прокуратура (EPPO) внесе в съда делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бивш областен управител, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за измама, свързана с реконструкция на рибарско пристанище в града.

Четиримата са обвинени, че са фалшифицирали официални документи и са предоставили невярна информация, за да получат неправомерно 3,4 млн. евро от европейски и национални средства за проект, целящ подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна.

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране.

„Според събраните доказателства поземлените имоти, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били вписани в кадастралната карта на Варна като скали, пясък и други видове строежи“, се твърди в съобщението на Европейската прокуратура.

Разследващите твърдят, че кметството е сглобило няколко понтона като плаващи кейове единствено с цел мястото да бъде регистрирано като съществуващо пристанище, въпреки че там не е имало нищо.

С помощта на служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ имотите впоследствие са били регистрирани като пристанище.

Оценената щета за бюджета на ЕС възлиза на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителната щета за националния бюджет се изчислява на 675 475 евро.

„Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител могат да получат между две и осем години лишаване от свобода. Останалите обвиняеми са заплашени от до пет години затвор. Съдът може също така да им забрани да заемат определени държавни или публични длъжности“, твърди Европейската прокуратура.