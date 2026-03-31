31.03.2026 | 10:10

Пролет, ама друг път: Дъжд и студ сковават страната

Максималните температури – от 10 до 14 градуса

В ъв вторник времето ще бъде променливо.

Сутринта ще започне без валежи, но в следобедните часове от юг ще се образува купеста облачност и ще завали дъжд.

Минималните температури ще са в интервала от -1 до 5 градуса, а максималните – от 10 до 14 градуса, в София – около 9.

По Черноморието също ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб, на север до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са около 12 градуса, температурата на морската вода е около 8 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна, а следобед започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра – около -4.