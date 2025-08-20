20.08.2025 | 12:38

„Промяната“ сезира ЕЦБ за банково обслужване на санкционирани по „Магнитски“

БНБ обявила, че няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки

Българската народна банка твърди, че е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона „Магнитски“, като се оправдава с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство.

Това обявиха от „Продължаваме промяната“ по повод отговор на централната банка на официално питане от председателя на ПП Асен Василев как БНБ следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции, сред които е Делян Пеевски.

Василев е поискал информация конкретно за транзакции, извършени през „Общинска банка АД“, която е обслужваща банка на партията „ДПС – Ново начало“ и на която санкционираният за корупция по закона „Магнитски“ Делян Пеевски е председател.

В писмото си Асен Василев припомня прессъобщение на БНБ от 11 юни 2021 г., според което БНБ започва да прилага ограничителни мерки за такива лица при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението на БНБ всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с такива лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

Василев пита също дали банковото обслужване на юридически лица (в т.ч. партии), управлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са МОЛ, създава допълнителни рискове за банковите институции.

В отговора си БНБ е обяснила, че липсва изрична нормативна регламентация за последиците от ограничителните мерки, налагани от трети страни, и е необходимо да се приеме национално законодателно решение.

Също така БНБ посочва, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари. „БНБ не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки“, отговарят от централната банка. По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.

КОМЕНТАР

„Всичко това показва пълния отказ на централната банка да защити банковата система в страната. БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите“, смятат от „“Продължаваме промяната.

„С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък „Магнитски“ за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност“, коментират още от ПП.

И припомнят, че заради подобен случай, свързан с пране на пари и транзакции на руски клиенти, свързани с корупционни практики, през 2018 г. фалира латвийската ABLV Bank, след като беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка определи, че банката е „в несъстоятелност или вероятно ще изпадне в несъстоятелност“ („failing or likely to fail“) – ключово правно основание за спиране на дейността.

Освен това от ПП припомнят, че заедно с „Демократична България“ са внесли на 22 май 2025 г. предложения за законови изменения, с които санкциите по закона „Магнитски“ да се прилагат и у нас. Това беше и част от санитарния кордон около „ДПС – Ново начало“. Законодателните текстове обаче бяха отхвърлени от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС – Ново начало“.

„След като Централната банка на страната отказва да предприеме мерки, ще сезираме за случая Европейската централна банка“, посочват от Продължаваме промяната.