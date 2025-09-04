04.09.2025 | 21:08

„Промяната“ заплаши прокуратурата с нахлуване

Партията се радикализира: Времето за разходки свърши. От следващата седмица почваме да не спазваме закона, ако те не го спазват

ПП-ДБ проведе и тази вечер протест във Варна, като ораторите основно бяха от ПП. Подобно на вторник, демонстрацията не бе многобройна. Новото е, че реториката доста заприлича на тази радикалните партии у нас. На няколко пъти се намекваше или говореше открито за гражданско неподчинение, неспазване на законите, ако насреща властта също ги нарушава.

Най-ярко това пролича от думите на лидера Асен Василев. Повод бе прокурорското протакане на исканията за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев (бави се и искането за Никола Барбутов). Пред множеството Василев каза, че бавенето формално е поради ненамирането на документи; реално – за да се изчака удобен за обвинителите съдебен състав. Имайки предвид прокуратурата и антикорупционната комисия, каза: „Правят ни на луди – две седмици едните не можели да си говорят с другите, затова мярката не се гледа. А в закона пише незабавно. Две седмици някак не ми се струва много незабавно. Е, няма да стане така! Ако до утре не са намерили документите и тръгнали към съда, другата седмица ние ще отидем лично в КПК, лично в прокуратурата и ще им помогнем да намерят къде са документите. Ако се опитат да ни кажат че това е противоказононо, нека се опитат да ни спрат! Търпението си има граници, тези граници току-що бяха прекрачени“.

На финала Василев повтори: „Времето за разходки свърши. От следващата седмица почваме да не спазваме закона, ако те не го спазват“.

Бившият депутат и местен активист на ПП Антон Тончев също натърти: „Това е последният мирен протест, следващия път няма да търпим“.

Във Варна бяха още Николай Денков и Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“. „Другия път ще бъдем пак тук, но аз очаквам да видя 2-3 хиляди души, които да изригнат своя гняв докрай!“, каза Величков.

Вчера „Да, България“, част от ДБ и ПП-ДБ, обяви план срещу „завладяната държава“, включващ „постоянна протестна готовност“. Успоредно стана видно, че планът се споделя от цялата коалиция – заканите тази вечер най-вероятно са част от предвиждана протестна ескалация.