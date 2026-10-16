16.10.2026 | 16:26

Просто прелест: Пеевски си назначи нов главен прокурор

Ако Румен Радев не изчисти „авгиевите обори“ на ДПС в прокуратурата и ВСС, едва ли партията му ще довърши управленския си мандат

Новата временна главна прокурорка Магдалена Лазарова беше посочена като единствен кандидат от прокурорската колегия и избрана от Висшия съдебен съвет само с два гласа против.

През 2012 г. същата е избрана за член на ВСС по предложение на ДПС. Завършила право в Благоевград и там израства като кадър на ДПС в прокуратурата.

Назначават я и като съдия в бухалката Специализиран наказателен съд – апелативния. Сега Пеевски си назначи главен прокурор, макар и временен.

Просто прелест.

Ако Прогресивна България не изрине тези авгиеви обори в прокуратурата и ВСС, едва ли ще си довърши мандата.

За нов ВСС е нужно квалифицирано мнозинство от 160 гласа, за което трябва да се обединят ПП, ДБ и ПБ (общо 168). Няма друг начин. Другото е избор с участието на Борисов и Пеевски.

Сега се усеща тенденцията на сближаване на насипното дясно с ГЕРБ. Те започват да харесват Борисов (отново), заради колебливата външна политика на Радев, спрямо Русия и Украйна. Като опозиция по тази ос ПП, ДБ ще се сближат с ГЕРБ и ДПС. Това ще е трагедия. Окончателно ще се капсулират като камерна партия, която може да служи само като патерица на Борисов.

Съдебната система е основен въпрос, още не сме излезли от дългогодишното блато, в което ни набута Бойко Борисов.

Иван Бакалов