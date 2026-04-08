Путин продава топ имот в София на БГ олигарх

Продажбата се извършва чрез пълномощно на руски гражданин, дадено лично от руския президент

Български предприемач, свързан с петролния бизнес, прави всичко възможно чрез свързани с него фирми да купи имоти – собственост на руската държава, съобщи „Евроком“. Любопитното е, че прехвърлянето се урежда чрез пълномощно на руски гражданин, дадено лично от Владимир Путин. Най-странното е, че въпреки пет регламента и една директива, забраняващи подобни сделки като част от санкциите срещу Русия, родни управленци до ниво „заместник-министър“ също съдействат за сделката.

Всичко започва преди около два месеца, когато руски гражданин се явил с пълномощно от Путин в София и поискал копия от имотите на „Шипка“ 20, където се намира и Руският културно-информационен център. Той се втурнал да подготвя цялата документация за изповядване на сделката, допълниха източниците ни.

Уточняваме, че имотът не е дипломатически, а се води собственост на руската държава. Това само по себе си означава, че възбраната за прехвърляне и продажба следва наложените санкции от Европейския съюз.

Организаторите на сделката срещнали препятствие в Агенцията по вписванията, където се усетили, че ще нарушат международните регламенти. Тогава търговците се насочили към нотариус с 4-5 месечен опит. Според служители на ДАНС документите вече са събрани в пълнота, като искането е сделката да се прокара около Великден – преди или след, за да няма шум около нея.

Получени са и данни в контраразузнавателната служба за оказан натиск върху служители от Агенцията по вписванията, където в крайна сметка трябва да бъде финализирана въпросната сделка. Пуснат е и слух сред служителите на въпросната агенция, че Министерският съвет ще вземе решение, с което ще даде зелена светлина на продажбата на имота.

Най-тънкият момент сега е кой от съдиите по вписванията ще изповяда сделката, тъй като европейското и родното законодателство лицата, които оказват съдействие при подобни сделки, носят наказателна отговорност.