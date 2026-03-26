26.03.2026 | 17:28

Путин: Войната в Близкия изток може да има ефект като последиците от COVID-19

Руският президент каза, че пряко са засегнати добивът и преработката на петрол и газ

Руският президент Владимир Путин предупреди, че последиците от конфликта в Близкия изток могат да бъдат съпоставими с тези от пандемията от COVID-19 и призова бизнеса да не изразходва необмислено допълнителните приходи от поскъпването на петрола. Изявлението беше направено по време на пленарната сесия на XXXV конгрес на Руския съюз на индустриалците и предприемачите в Москва.

По думите му вече се чуват оценки, че събитията в Близкия изток могат да се сравнят с пандемията от коронавирус, която доведе до рязко забавяне на икономическото развитие в световен мащаб. Путин подчерта, че в момента е изключително трудно да се прогнозира развитието на ситуацията, като дори самите участници в конфликта не могат да предвидят как ще се развият събитията.

Putin on Iran: “The consequences of the conflict in the Middle East are still difficult to predict accurately. It seems to me that even those involved in the conflict cannot predict anything.” pic.twitter.com/M4IYTkFeWw — Open Source Intel (@Osint613) March 26, 2026

Той отбеляза още, че ескалацията в региона нанася все по-сериозни щети върху международните логистични и производствени вериги, което допълнително засилва глобалната икономическа несигурност. Според него световната икономика навлиза в период, в който сътресенията в търговията, инвестициите и международните отношения се превръщат в нова реалност.

Президентът посочи, че макар цените на традиционния руски износ, включително петрола, да се повишават, пазарите остават нестабилни и могат бързо да сменят посоката си. В тази връзка той призова към умерен и предпазлив подход във финансовата политика и предупреди срещу изкушението допълнителните приходи да се изразходват бързо. По думите му не бива тези средства автоматично да се насочват към дивиденти или към увеличаване на бюджетните разходи, а трябва да се запази разумна и балансирана политика.

Путин подчерта също, че въпреки външния натиск и санкциите Русия успява да съхрани макроикономическата стабилност, но за да отговори на новите предизвикателства, е необходимо по-тясно партньорство между държавата и бизнеса и насочване към устойчив дългосрочен растеж.

В този контекст той заяви, че властите ще продължат да намаляват разходите на предприятията и административните бариери пред бизнеса, включително чрез по-широко използване на електронни услуги. През последните пет години са били оптимизирани и дигитализирани процедурите по издаване на над 400 лиценза и разрешителни, като те са станали повече от два пъти по-бързи и по-удобни. По думите му подобряването на бизнес средата остава постоянен приоритет, а страната отбелязва напредък и в международните класации за условията за правене на бизнес.

Руският президент акцентира и върху необходимостта от намаляване на разходите на предприятията, премахване на административните пречки и стимулиране на инвестициите, както и върху развитието на нови технологии, включително изкуствен интелект, автономни системи и дигитални платформи.

По-рано Путин заяви, че Русия остава надежден партньор на Иран в настоящата ситуация, и подчерта, че Москва полага усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток.