25.11.2026 | 12:16

Радев: Европейската комисия удари звучен шамар, но не на нас

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Премиерът Румен Радев прехвърли на предишните управляващи вината за решението на Еврокомисията да предложи санкция на България заради несправяне със свръхдефицита в държавния бюджет. Само преди седмица той заръча на министрите си да спрат да се оправдават с наследството и да запретнат ръкави за промени и реформи.

Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през последните години харчеха, без да привличат инвестиции, които теглиха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за бюджетния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и до катастрофа“, каза премиерът в началото на правителственото заседание днес.

Вчера и от Министерство на финансите подчертаха, че заплахата за санкция е заради бюджета за 2026 г., а не заради бюджета за догодина, който вече се гледа на първо четене в Народното събрание.

Само че „Прогресивна България“ пое властта в началото на май, когато вече имаше предупреждения, че страната ни може да попадне в наказателна процедура заради прекомерен дефицит. Въпреки това кабинетът на Румен Радев предложи, а управляващото мнозинство в парламента прие, редовен бюджет за тази година с рекорден дефицит от 5.7% и с оправданието, че всички разходи са заложени от предишните управляващи. Да не забравяме, че в последните пет-шест години Радев като президент е назначил няколко служебни правителства, които също безкритично са правили неефективни бюджетни харчове.

„В същото време ЕК оцени положително мерките на правителството в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси. Добрата прогноза на ЕК за следващата година ясно потвърждава, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ.“, каза днес Радев.

Премиерът увери, че правителството ще проведе реформите, които да изкоренят наследените неефективни и корупционни модели. За пример той даде обявената във вторник от вицепремиера Александър Пулев „мащабна структурна реформа“ в Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите – закриване на дружества с висок корупционен риск като „Монтажи“, премахване на дублиращи се звена, централизация на администрацията в предприятията под шапката на ДКК, намаляване на членовете на бордовете и заплатите в държавните дружества.

„Връщаме доверието на инвеститорите“, заяви премиерът Радев и съобщи, че днес ще бъде обявена „значима инвестиция в завод за реактивни двигатели.

По-рано днес депутатът от ПБ Стефан Белчев също коментира пред БНТ решението на Европейската комисия да предложи налагането на глоба на България заради несправяне със свръхдефицита в размер на 0.02% от БВП (около 25 млн. евро).

„Знаехме, че ще има такова произнасяне още през май, то беше предопределено, но решихме да изпием горчивата чаша до дъно“, каза Белчев, като обясни, че нямало как да не се разплатят борчовете на Агенция „Пътна инфраструктура“, заложени от предишните управляващи.

Белчев обяви, че до 11 декември, когато трябва да се вземе решението за санкциите срещу България, от управляващата партия ще направят всичко възможно да няма наложена глоба. Какво точно означава това, депутатът не разясни.

Белчев разкритикува „бивши финансови министри“, които със злорадство посрещнали новината за санкциите. „Ако използваме сравнението на държавните финанси с тежък камион по нанадолнище, то може да се каже, че този камион през 2026 г. беше аварирал, а тези бивши финансови министри сега се опитаха да си направят селфи пред камиона, въпреки че са го карали без масло и с прегрят двигател“, каза Белчев.