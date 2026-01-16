Радев хвърля оставка! Ще участва в изборите

Румен Радев дава оставка като президент и се хвърля на изборите, гласи най-актуалната информация в парламента. Тя беше потвърдена пред „Марица“ и от депутати от опозицията, и от управляващите. По-скоро „да“, споделиха настроенията и приближени до бившия пилот политици.

Все още не е ясно кога Румен Радев ще обяви старт на проекта си, нито коя ще бъде партията носител, тъй като президентът няма време за подготовка и регистрация на своя такава. Не е изключено да го направи още в понеделник, 19 януари. Датата е емблематична за управлението му, тъй като на нея се закле два пъти като президент.

Румен Радев връчи днес третия мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание на „Алианс за права и свободи“…

Всичко е въпрос на тайминг предвид датата на извънредните парламентарни избори, която ще бъде определена от самия Румен Радев. Същите източници твърдят, че за премиер е гласен Андрей Гюров, подуправител на БНБ, бивш депутат от „Промяната“. Назначението на икономиста и преподавател в Американския университетв в Благоевград със сигурност ще бъде атакувано в съда. Но никой не може да гадае колко време би отнело въобще подобна процедура и дали тя може да промени нещо.

Последният знак от Радев, че се хвърля в изпълнителната власт, дойде от решението му да връчи третия проучвателен мандат на АПС и топлите думи, които отправи към хората на Ахмед Доган. Със сигурност това може да се тълкува като подаване ръка към многобройния електорат на българските турци.

Депутати от АПС също бяха категорични в кулоарите, че са останали с впечатление – Радев скача на изборите. „Вероятността към този час е 90 процента и продължава да расте“, обобщи ситуацията един от тях.

Ако прогнозата се сбъдне, временен президент по Конституция ще бъде вицето Илиана Йотова. Изборите за нов президент така или иначе са през ноември, а както стана въпрос – новият държавен глава се заклева на 19 януари, три дни по-късно встъпва официално в длъжност.