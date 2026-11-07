07.11.2026 | 19:38

Радев канил Крум Савов за шеф на БНТ

Сам си дава оценка, че става най-много за главен редактор на новините

Румен Радев е канил спортния журналист Крум Савов за шеф на БНТ. Това разкри самият той в интервю за „Марица“. „Бях на среща лично с него в президенството“, разкрива Савов, който покрай работата си при Слави Трифонов в телевизия 7/8 вече се чувства вещ не само в спорта, но и в политиката, а и в други сфери. Сам си дава оценка, че става най-много за главен редактор на новините.

На въпрос защо не е приел, като е можел сега да обере овациите за победата на Дара на „Евровизия“ вместо Милена Милотинова, Крум Савов е откровен до болка. „Не, щях да се проваля. Категорично! Не ставам за такъв ръководител. А и нямам капацитет. Човек трябва да си прави сметка“, признава той.

„В голяма телевизия по обективни и субективни причини вече няма как да се върна. Първо, обиколил съм ги всичките. Второ, на години съм вече, на които водещите не се смятат за атрактивни. За България е обяснимо – тук публиката не харесва изхабени лица. В САЩ е точно обратното – журналистът добива тежест над 55-60 г. Плюс това аз нямам как да бъда със затворена уста, прекалено обичам свободата. Малки телевизии и сега проявяват интерес. Но така или иначе вече бях започнал „Спортен свят“, сега се хвърлям в него изцяло. Но вероятно ще му сменя името, защото ще преместя това, което правех в Телевизия 7/8. Просто ще го прехвърля в различните платформи“, казва за бъдещето пред себе си Крум Савов.

Той разкрива, че в 7/8 е имал около 3000 гости в предаването си „Крум Савов Live“ и нито веднъж Слави Трифонов не му се е бъркал в работата. Започнал е след среща с него, а после и с Евгени Димитров-Маестрото, което му е предложил името на предаването.

„Започнах без репетиция. Датата беше 31 март 2020 година. Обадих се на Милен Цветков, (светла му памет!), Вальо Михов и Теди Салпаров. Това бяха първите ми гости. Бяхме остров на свободата. Аз съм канил хора, които не харесват Слави и Тошко. Много са, но ще изброя само Недялко Недялков, с когото се съдиха и пускаха билбордове един на друг“, връща се назад в годините Савов.

Той признава, че е лобирал за Радостин Василев пред Слави Трифонов и едва ли не го е вкарал в ИТН. А после покойният вече Слави Бинев го е навивал да стане спортен министър в правителството на ИТН. Крум Савов обаче е отказал категорично.

„Не че имаше влияние над Слави Трифонов, но можеше да лобира за мен пред колегите си с позиции в спорта. Имах и други подхвърляния, но винаги обяснявах, че не мога, не е моето, не ставам за министър просто“, споделя журналистът.