29.09.2026 | 12:34

Радев моментално да уволни шефа на БНБ за откровен лобизъм в полза на банките

Димитър Радев отдавна е за пенсия, защото заедно с Теменужка Петкова излъгаха ЕС и ЕЦБ, че сме готови за еврозоната

Управителят на БНБ Димитър Радев

Правителството трябва моментално да смени надзорните органи на Делян Пеевски, и да почне с Димитър Радев за откровен лобизъм в полза на банките и политическа намеса.

Той отдавна е за пенсия, защото заедно с Теменужка Петкова излъгаха Европейския съюз и Европейката централна банка, че спазваме критериите за еврозоната и БНБ изобщо не изпълнява функциите си по отношение на овладяване на инфлацията.

Днък свръхпечалба за банки и телекоми е абсолютно правилно и отдавна закъсняло. Бих добавил и оръжейния сектор. Това е данък, който облага конюнктурни печалби, дължащи се не на по-добър продукт, а вносен ръст на цените на продукта.

Вместо да облага ракията и да твърди, че „защитава здравето на населението“, Министерстното на финансите веднага да спре всички енергийни помощи за бизнеса. 5 години го дундуркаме, милиарди се изляха, стига.

Нашите помощи са толкова глупави, че скоро ще даваме помощ за гориво на наркотрафикантите, понеже са им скочили транспортните разходи. Облагаме Лукойл, банки и телекоми със свръхпечалба, обаче им даваме енергийни помощи? Аурубис 3 години подред е най-печелившото предприятие у нас, обаче му даваме енергийна помощ? Оръжейният бизнес бумти, обаче и на него помощи? Моля ви се.

Георги Кадиев