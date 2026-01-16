Радев пак удари Пеевски: АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба

16.01.2026 | 10:22

Хората на Ахмед Доган върнаха третия мандат: Отиваме на избори

Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ получи от президента Румен Радев третия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание и му го върна веднага. Ще има предсрочни парламентарни избори.

Представителите на групата на АПС бяха оглавени от лидера си в парламента – Хайри Садъков. Радев ги посрещна, като каза, че неслучайно е избрал АПС.

„АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес са подложени на въздействие, неприемливо за правова държава. Връчвам Ви този мандат като символ на единство и като знак срещу насаждането на омраза, което няма никакво място в България“, заяви президентът.

Садъков прие мандата и каза, че благодари за честта и оценката на президенството за тяхната „упорита съпротива срещу явлението превзетата държава“. „Приемаме това Ваше решение като много отговорно за нас предизвикателство и, разбира се – жест и оценка. Извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има своето усещане за това, което чухме през декември от площадите на България. Тогава и на самите площади съпреживяхме този обществен отклик, защото при нас започна година и половина по-рано. Първи надигнахме глас на площадите и заговорихме за явлението, което се задава. Нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори“, каза Садъков.

След това той върна мандата на президента Радев, който обяви, че „отиваме на избори“. Вчера АПС реагира на новината, че Радев ще им връчи третия мандат с благодарности, като същевременно не отхвърлиха възможността да върнат третия мандат изпълнен. Ако АПС върнат третия мандат неизпълнен след насрочване на дата за предсрочни парламентарни избори. Очаква се датата да бъде 29 март.