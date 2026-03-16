16.03.2026 | 11:03

Радев почна чистката: Ива Митева изпадна от листата на „Прогресивна България“ в Русе

Други спрягани имена за листата в Русе са бившите областни управители Борислав Българинов и Анатолий Станев, общинският съветник Деян Недков

Бившият председател на парламента Ива Митева няма да е водач на листата на Прогресивна България в Русе, съобщава News.bg.

Първоначално е определено Митева да оглавява листата в града, но впоследствие от проекта на Румен Радев са сменили мнението си. Какви са причините все още не е ясно. Още преди съставянето на проекта около бившия държавен глава стана ясно, че Митева ще е част от него.

Припомняме, че тя напусна ИТН заедно с Любомир Каримански. Други спрягани имена за листата в Русе са бившите областни управители Борислав Българинов и Анатолий Станев, общинският съветник Деян Недков също се очаква да намери място сред кандидатите за депутати.

Красимир Иванов също влиза в листата. Той бе част от проекта на бившия служебен премиер Стефан Янев – „Български възход“. По непотвърдена информация щабът на Радев е решил да залага на местни авторитети в листите за парламента.

В тази връзка се обсъждат варианта Ива Митева да води в Разград. Не е ясно обаче дали чепатата юристка не се е разочаровала от „Прогресивна България“ и да не е намерила общ език с хората на Румен Радев. От друга страна, самият Радев каза, че при нужда няма да се колебае да се раздели с хора, с които не споделят еднакви ценности.