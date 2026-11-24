24.11.2026 | 14:34

Жестоко убийство: Жена е пребита до смърт, укривали тялото ѝ близо две седмици

Тежкият побой е извършен във вила край Сливен, двама мъже отиват на съд

Снимка: Архив

Жестоко убийство на жена разследват в Сливен. Двама мъже са привлечени като обвиняеми за престъплението, след като разследването установило, че жертвата е починала вследствие на тежък побой. Тялото ѝ е било укривано близо две седмици.

Убийството е извършено на 11 ноември във вила край Сливен. Според събраните до момента доказателства на жената е бил нанесен жесток побой, който довел до смъртта ѝ.

Двамата задържани са съседи. Според информацията на NOVA единият е обвинен като пряк извършител, а другият – като помагач в престъплението.

Прокуратурата настоява за постоянен арест

Окръжната прокуратура в Сливен е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо двамата обвиняеми.

Според държавното обвинение убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Обвиненията са за умишлено умъртвяване в съучастие, като единият мъж е посочен за извършител, а другият – за помагач.

Очаква се съдът да се произнесе по искането на прокуратурата.

Мотивите за убийството все още не са известни

Към момента разследващите не съобщават каква е причината за тежкото престъпление. Не са оповестени и допълнителни подробности за отношенията между жертвата и обвиняемите.

Разследването продължава, а съдът трябва да прецени дали са налице законовите основания двамата мъже да останат за постоянно в ареста.