08.03.2026 | 12:59

Радев се снишава. Присламчи се до кмета на Стара Загора, за да влезе в новините, изцепи се Първанов

"Румен Радев се снишава и няма характер"

Смятах, че от позицията на държавен глава Румен Радев има много повече ресурси да бори олигархията и мафията, както често обича патетично да го декларира. Сега с епизодични постове това няма как да се случи, заяви пред bTV президентът (2002 г. – 2012 г.) Георги Първанов.

За да избегне грешките, Румен Радев мълчи и се е снишил. Поне на този етап от кампанията. Допускам, че ще има някакво избухване. Във всеки случай – аз не съм привърженик на кампания, в която отиваш на съответното тържествено мероприятие, както беше в Стара Загора, присламчваш се до тези, които маршируват там, до кмета в конкретния случай, и по този начин да влезеш в новините. Не, трябва ясна позиция. Трябва да има характер. Ние не сме голяма страна, но във всеки случай имаме традиции, които налагат, повеляват на държавния глава, включително и на този, който е в оставка, да реагира, коментира Първанов.

Това, което Радев направи, не е проява на характер. Това е едно снишаване. А със сигурност това носи дивиденти – може да трупа точки по този начин, имаме примери в по-близката история, но не приляга на досегашния президент, заяви още Георги Първанов.

Първанов заяви, че е привърженик на коалиционните управления, но днешните нямат нищо общо с тези, които той помни. „Дори една партия да има 120 гласа, аз съм привърженик на коалиционното управление. В трудните времена, в които живеем, ни трябват повече гласове – може би 160 и повече. Нищо не е останало от коалиционната култура, която помня. При формирането на тройната коалиция (НДСВ, БСП, ДПС) там се преодоляваха различията, сближаваха позициите и се стигаше до едно работещо управление“, обясни той.

Според Първанов служебният кабинет е едностранно формиран и с видим уклон да работи за една партия, която вероятно ще бъде част от бъдещото управление.

„Виждаме ги на всички нива от министри, заместник-министри до областни управители и директори на МВР. Подготвя се почвата за бъдещото управление и на водещата партия, ако тя се коалира с ПП-ДБ, ще й бъде много трудно да ги изгони от кабинетите“, прогнозира Първанов.