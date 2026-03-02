02.03.2026 | 15:37

Радев ще участва на изборите с коалиция „Прогресивна България“

Коалицията включва партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ".

Представители на бившия президент Румен Радев са подали документи за регистрация на коалиция от партии, която да се състезава на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Коалицията се казва „Прогресивна България“ и включва партиите „Политическо движение Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и „Движение Нашият Народ“.

Документите са били внесени в ЦИК от приближените на Радев Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Самият Румен Радев не е дошъл лично в Централната избирателна комисия (ЦИК), за да внесе документите, съобщава БНТ.

За отбелязване е, че „Политическо движение Социалдемократи“ през 2021 г. участваше в коалицията „Продължаваме Промяната“, създадена от Асен Василев и Кирил Петков. Те обаче още на следващата година се разделиха със социалдемократите, които започнаха да гравитират към БСП и на последните парламентарни избори през 2024 г. се включиха в коалицията „БСП Обединена левица“. Напуснаха и тази коалиция в края на 2025 г.