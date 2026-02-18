18.02.2026 | 17:32

Радев: Служебният кабинет е с ярко изразени партийни лица

Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите, написа Радев

Президентът 2017-2026 Румен Радев току-що публикува коментар за състава на служебния кабинет. В правителството на „Гюров“ има няколко спорни министри. Един от тях, например, е вицепремиерът Стоил Цицелков, който с постовете си във фейсбук определя Радев като „зелен чорап“, „плешив генерал“ и ред други епитети.

Ето какъв е коментарът на Радев за служебния кабинет:

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.

Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет.

Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите. Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта.