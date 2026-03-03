03.03.2026 | 14:13

Радев: Тръгваме на поход за бъдещето на България, ще спечелим тези избори

Бившият президент благодари на ВМРО, за готовността да го подкрепят в изборите

Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички. Това заяви президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев в Стара Загора, където се включи в честванията по случай Трети март, предаде БТА.

По думите му предсрочният парламентарен вот изправя България пред два избора – или прогресивна България (името на коалицията му), или олигархия. „Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години“, допълни Радев.

Според него да пазим свободата си е особено важно днес, когато световният ред се разпада пред очите ни. „Българите трябва да осъзнаем, че за да съхраним родината – децата си, домовете и нашето бъдеще, трябва да бъдем сплотени. Не трябва да се поддаваме на политически и всякакви други разделения“, каза още президентът.

Радев обясни, че в момента се работи по изготвяне на листите с кандидати за народни представители от коалицията и те ще бъдат обявени в законния срок. „Това е важна мисия с две важни цели – да демонтираме олигархичния модел и да укрепим държавността и да отворим пред България пътя за развитие като нормална, прогресираща европейска държава“, каза още той.

Радев заяви, че знае, че в момента има натиск върху всички, които са част от новата коалиция. Той изказа благодарност към партия ВМРО, която вече заяви своята подкрепа, както и на всички други, които ще го направят.

„Ние от днес обявяваме, че тръгваме на поход за бъдещето на България и ще спечелим тези избори с ясното съзнание, че ще установим управление, което да установи ясни правила, еднакви за всички, което да защити публичните финанси и бизнеса от олигархията, да установи среда, в която да отбележим наистина устойчив, висок икономически растеж и да дадем гаранция за всеки българин – за сигурност, за достойни доходи и за европейска българщина“, каза Радев.

Бившият държавен глава коментира и войната в Близкия изток. „Залогът за стабилността на Близкия изток е Иран да се откаже от своята ядрена и балистична програма“, каза президентът.

Той също посочи, че опитът през последните десетилетия от конфликтите в Близкия изток показва, че всякаква едностранна военна интервенция без мандат на ОООН, води до дълготрайна нестабилност и рискове. И Европа е най-потърпевша – както от увеличаване на цената на енергоносителите, което вече виждаме, като повишена инфлация, повишена миграционна вълна и риск от тероризъм, добави Радев. Във връзка с пребазирането на самолетите-цистерни на летище „Васил Левски“ трябва да е ясно, че всяко учение в съюзен формат се планира от предходната година и се залага в плановете за ученията за следващата година, каза той.