08.07.2026 | 10:09

Радев в Анкара: България ще подкрепя Украйна, без това да влияе върху социалните разходи

Ангажиментът да се отделят 5% от БВП за отбрана за нас означава развитие на собствените ни военни възможности

България продължава да подкрепя Украйна, но в рамките на финансовите си възможности. Това премиерът Румен Радев преди срещата на НАТО в Анкара.

„Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в бюджета. България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това да влияе върху социалните разходи, като трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, каза Радев, цитиран от БГНЕС.

Той коментира още, че ангажиментът да се отделят 5% от БВП за отбрана за нас означава развитие на собствените ни военни възможности, отбранителната индустрия, инфраструктура и научен капацитет. България се превръща във важен фактор на стабилност в критичния Черноморски регион, добави Радев.

„Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и Близкия изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия“, заяви премиерът.

„Постигането на целта на НАТО за 5% от БВП за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност“, каза той и отбеляза значението на паралелния форум на отбранителните индустрии, който според него може да допринесе за преодоляване на фрагментацията на европейската отбранителна индустрия.

Относно спора за Гренландия Радев посочи, че позицията на България е Европа да създаде условия населението само да определи бъдещето си.