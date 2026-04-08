08.04.2026 | 14:09

Радев вади таен коз преди изборите

Големият коз на президента са близо 15% от хората, които твърдо заявяват, че ще гласуват, но вземат решение на кого да дадат шанс няколко дни преди вота

Румен Радев се готви за силен финален спринт преди изборите на 19 април, когато ще извади коз, който може чувствително да увеличи разликата между „Прогресивна България“ и очакваната да се класира на второ място партия на Бойко Борисов, обясниха пред „Филтър“ представители на водещи социологически агенции.

Големият коз на президента са близо 15 процента от хората, които твърдо заявяват, че ще гласуват, но вземат решение на кого да дадат шанс няколко дни преди вота. Става дума за 450 000 души, по-голямата част от които се очаква да заложат на Радев, защото както ГЕРБ, така и ПП-ДБ вече са мобилизирали максималния брой свои привърженици, а колебаещите се най-вероятно ще се насочат към „Прогресивна България“. Основанията за подобни очаквания идват от умората на хората от повечето от досегашните партийните лидери, които десетилетия обещават чакани и важни промени, които така и не се осъществяват. Ако всичко това се случи, разликата между Радев и втория в класирането може да стигне 15 процента, твърдят някои социолози.

Румен Радев не е нов играч в политиката, защото е президент от 9 години и е назначавал няколко служебни правителства. Той обаче е възприеман като контрапункт на властващите в управлението корупционни модели и затова акумулира надежди за промяна, обясняват социолозите.

Те все пак отчитат известен спад за „Прогресивна България“ след като бе обявена програмата на коалицията, която е определяна като дясна. Това пък влиза в противоречие с идеологията на левите избиратели, които най-силно са подкрепяли Радев през годините. Мнозина, които са харесвали по-умерената му позиция за войната в Украйна, също са неприятно изненадани от съзнателното избягване на темата в изявленията на Радев напоследък.

Най-много притеснения обаче са свързани с хора от обкръжението на президента, сред които има наследници на приватизатори като Васил Василев, чийто син Слави Василев води листата на коалицията в Силистра. Твърди се, че голяма част от едрия бизнес също дава рамо на президента, защото предприемачеството е невъзможно без политическа подкрепа на управляващите и затова хората с пари бързо се преориентират към новите победители.

Най-важната задача след изборите обаче ще бъде съставянето на правителство. Изостреният тон между „Прогресивна България“ и ПП-ДБ напоследък прави почти невъзможно коалирането след вота. Радев заяви, че не би си сътрудничил с ГЕРБ, а на свой ред Борисов заяви при представянето на програмата на ГЕРБ в хотел „Милениум“, че той също няма такова желание. Коалиция с „Възраждане“ би нанесла имиджови щети, а каквато и да е подкрепа от ДПС е немислима. Спасителен вариант за Радев би било влизането на БСП в новия парламент, с чиято подкрепа би могъл да състави кабинет, ако резултатите му на изборите са силни. Новият лидер на левицата Крум Зарков бе министър на правосъдието в служебните кабинети на Радев, а също така негов съветник в президентството. Двамата се разделиха, когато Зарков се противопостави на предложението на Румен Радев да бъде направен референдум за приемането на еврото. Въпреки това той се очертава като най-естествения партньор на „Прогресивна България“, ако БСП прескочи бариерата за влизане в следващия парламент.