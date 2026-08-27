Радев: Вече няма недосегаеми – показа го акцията в мафиотското свърталище в „Драгалевци“

Бюджет 2027 ще бъде приет навреме, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и МВР в мафиотското свръталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Това лято министрите не почивахме, а ваканцията на Народното събрание приключи. Започна новият парламентарен сезон и искам да призова депутатите да се настроят за усилна работа – наред са правосъдната рефхорма и оптимизацията на администрацията. Чака ни бюджет 2027 г. и редица заявени в нашата програма реформи, каза още премиерът Радев.

Той разказа, че на правителствените заседания все повече се говори за икономика, инвестиции и растеж, но най-важната инвестиция в бъдещето е образованието. Въпреки по-високото финансиране последният тест Пиза показа, че сме на последно място в Европейския съюз по математика и четене и сред най-слабите по науки.

„Това означава едно – утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновации, а това означава на дъното по стандарт и качество на живот. На миналото заседание на Министерския съвет повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания, а това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова обсъдихме можем ли да сменим изчерпания вече модел „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да не бъдат количеството ученици и тяхното избутване някак до 12 клас, а качеството и изграждане на личности“, продължи той.

На днешното заседание правителството ще обсъди и възможностите за допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през седмицата.