12.11.2026 | 22:26
Радев за мечтите на Русия да излезем от НАТО: Недопустимо, не подлежи на обсъждане
Гаранциите за сигурност в Европа трябва да се търсят в друг формат, каза българският премиер

Немислимо е НАТО да се оттегли от източния фланг в границите отпреди 1997 г., коментира министър-председателят Румен Радев по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

Той определи руските искания, заявени на срещата в Абу Даби като нямащи общо с действителността. „Това е немислима, нереалистична позиция. Тя не подлежи на дискусия“, каза Радев.

Премиерът допълни, че е невъзможно под външен натиск да се оказва влияние да променят свое суверенно решение. Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна, каза още Радев.

Без участието на европейските държави не може да се говори за изграждане на нова система за сигурност в Европа, добави той. По думите му разговорите между Съединените щати и Русия не са достатъчни, за да бъдат решени въпросите, свързани с дългосрочната сигурност на континента.

„Трябва да защитаваме интереса на Украйна, трябва да сме сигурни, че Русия е уверена в своите интереси. Само вземайки предвид интересите и опасенията на двете държави, можем да сме сигурни за стабилността на мира“, заяви още той.

Европа трябва да се бори повече за отстояването на интересите си, смята българският министър-председател. Според него би трябвало Европа да излъчи кандидат, който да седне на масата за преговори.

„Важно е, че най-сетне говорим за най-силния инструмент за регулиране на този конфликт и това е дипломацията“, посочи Радев. Ако искаме да постигнем целите за силна, сигурна, просперираща Европа, трябва да има сигурност, стабилност и в тези региони, каза премиерът. Това е смисълът – да обменим идеи как да постигнем тези цели по най-добрия начин.

Голяма тема днес е и конкурентоспособността, която се развива чрез иновации, чрез свързаност и тук е силата на България, с достъпни цени на енергията. Също така и защитата на европейската демокрация и България се вписва много силно в тези цели с проактивната политика, която води.

„Свързаността се очертава като най-важен елемент и за сигурността, и за нашето политическо развитие“, коментира премиерът и припомни, че България ще бъде домакин на среща на върха за свързаност. „Ние водим тази политика, разширяваме нейния обхват и имаме шанса нашето географско положение да се превърне в стратегическо предимство“, посочи Румен Радев.

Министър-председателят обяви, че ще проведе разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Основна тема ще бъде задълбочаването на енергийното партньорство между двете държави и развитието на зелен енергиен коридор, който да свързва Азербайджан, Грузия, Турция и България. Радев посочи, че ще се срещне и с президента на Молдова Мая Санду. Той отбеляза административното обособяване на района на Тараклия в Молдова.

„Имам среща с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, защото ние трябва да помагаме и да съдействаме Съветът на Европа да се утвърждава като гарант на демокрацията, на човешките права и върховенството на правото.

Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници, напротив, проблемите се задълбочават“, каза Румен Радев.

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