12.11.2026 | 22:33

Зрители освиркаха културния министър на юбилейната „Киномания“

Когато Евтим Милошев взел микрофона, част от публиката го прекъснала с пляскане, освирквания и викове "Оставка!" и "БКП!"

Министърът на културата Евтим Милошев бе освиркан от зрители на откриването на юбилейното 40-о издание на „Киномания“ в зала 1 на НДК тази вечер. По разкази на присъстващи в залата, когато Милошев взел микрофона, част от публиката го прекъснала с пляскане, освирквания и викове „Оставка!“ и „БКП!“. Наложило се е организаторите да припомнят от сцената, че фестивалът се финансира и от Министерството на културата.

В последните дни името на министъра се свързва със закриването на намиращото се в сградата на културното ведомство „Евро синема“ след 27 години показ на фестивално и европейско кино; с поредните оплаквания на актьори от театрите в цялата страна, че не получават заплати с месеци; както и със скандалния бюджет на ПБ, в който за перо „Култура“ е предвидено орязване във всяка от следващите три години. Според разчетите, представени в документа, делът на публичните разходи за култура в брутния вътрешен продукт ще намалее от 0,56% през 2026 г. до 0,43% през 2029 г. въпреки обещанията, че той ще нараства с 0.1 на сто годишно до достигане на заветния 1 процент от общия държавен бюджет.

На церемонията по откриването в зала 1 на НДК тази вечер присъства и създателят на фестивала, започнал своя път през 1987 г. под името „Световна кинопанорама“ – акад. Людмил Стайков, който сега е на 89 години. От сцената говориха и сегашните организатори на „Киномания“ Христо Христозов и Хермина Азарян, дъщеря на незабравимия Крикор Азарян.