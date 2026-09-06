06.09.2026 | 10:09

Радев за Съединението: България отхвърли Берлинския диктат

"Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си", добави бившият държавен глава

„През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.“

Така премиерът Румен Радев поздрави българите за 141-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

„На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството“, написа още той. „Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.“

Изразът „Берлински диктат“ е любим на Радев на този национален празник – той използва същия и в предишната си реч по повод 140-годишнината от Съединението като президент, когато говори за хората, „примирени с Берлинския диктат“.

Премиерът също така винаги пропуска ролята на Русия като една от страните на Берлинския договор – както и факта, че 7 години по-късно Руската империя се противопоставя на Съединението, изтегля руските офицери от българската армия и рязко влошава дипломатическите отношения с българската държава.

Само преди дни Радев обаче отбеляза: „Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“