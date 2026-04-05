05.04.2026 | 12:20

Радев забива нож в гърба на БСП в дни преди изборите

Хората му са отмъкнали списъците на членовете на червената партия по места и им звънят да гласуват за "Прогресивна България"

Нож в гърба на БСП забива Румен Радев през последните дни. Като военна координирана операция неговите хора в цялата страна масово са отмъкнали списъците на членовете на БСП.

Масово звънят на хората да гласуват за „Прогресивна България“ на Румен Радев. Оплаквания от недостойната постъпка стигнали до Зарков, но той вече бил безсилен. Дори да каже истината за това, което им правят радевистите. Непочтено и подмолно. Но трябва мъж.

Звънят на стари хора и ги лъжат за номера. Председателят на БСП Крум Зарков няма какво да направи като половината му Национален съвет са кандидати на Радев, ходят му по сбирките, снимат се с него.