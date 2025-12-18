18.12.2025 | 10:17

Радостин Василев заплаши с „голям бой в парламента“

Гюнай Далоолу заплашваше мен и семейството ми, каза той

„Не съм се чувствал физически застрашен“ заяви Радостин Василев в ефира на БТВ, който физически нападна депутата от „ДПС-Ново начало“ Гюнай Далоолу. На въпрос на Мария Цънцарова защо е реагирал с физическа атака, щом не се е почувствал физически застрашен, Василев отговори: „думите му са вербална агресия“.

„Той налетя и както видя беше посрещнат както подобава. След това започна да ме обижда на циганин“, заяви Василиев. „Той ме нападна вербално и ме обиждаше“. „Колкото и да ви е трудно, ще трябва да ми повярвате. Това е нивото в парламента и ние сме готови да отбраняваме позицията си. Обещавам голям бой и ще се бием. Това, което стана вчера, не е провокирано от нас. Никога не съм говорил за този човек. Той дойде да ме заплашва“, заяви лидерът на МЕЧ.

„Вие от БТВ не ме каните да обясня какво сме предложили и какво правим, каните само Иво Мирчев. Мен ме каните през 6 месеца“, оплака се лидерът на МЕЧ. Златимир Йочев припомни ситуация от протестите при, която лидерът на МЕЧ имаше сблъсък с журналист от интернет медия.

„Това момче на площада, което дойде да ме снима е провокатор. Имаме история с него отпреди това. Аз имам право да откажа да бъда сниман. Нямам проблем с гнева. Приемете, че жертвата на насилие съм аз“.

„Според нас изборите трябва да бъдат в период, в който не е толкова студено – в началото на април. Застъпвам тезата, че не трябва да има хартиено гласуване, само машинно“.

„Ние гледаме като партньор на президента. Имаме голямо припокриване на вижданията по геополитиката. Ние искаме да запазим българския лев и отказът за помощ на Украйна“, обясни Василев за изцепката му от протестите и срещата с Радев.