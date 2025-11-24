24.11.2025 | 18:29

Рая Назарян говори на английски пред шведския парламент (видео)

Председателят на 51-ото Народно събрание от ГЕРБ разговаря с колегата си от Молдова Игор Гросу и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук

Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз, заяви председателят на парламента Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Една стабилна, независима и демократична Украйна е важен фактор за сигурността и просперитета на нашия континент, подчерта Назарян.

България остава ангажирана да работи в рамките на Европейска съюз (ЕС) и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и че Украйна ще получи гаранции за своята сигурност, допълни тя.

Рая Назарян говори на английски пред шведския парламент:

Днес също така Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук. На срещата е каза, че „България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна“, съобщават от пресцентъра на парламента.

Двамата разговаряха по време на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Рая Назарян отбеляза, че активният ангажимент на администрацията на президента Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение в това отношение.

По думите ѝ тази незаконна агресия трябва да завърши с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право. „Никакви решения относно суверенитета на Украйна не трябва да се вземат без Украйна. Никакви решения относно европейската сигурност не трябва да се вземат без ЕС“, заяви председателят на парламента.

По-рано днес Рая Назарян се срещна и с председателя на парламента на Молдова Игор Гросу, съобщиха от пресцентъра на НС. „България е готова да подпомогне Молдова по нейния път към присъединяване към ЕС като споделя ценен опит във всички области на процеса на интеграция“, каза Назарян.