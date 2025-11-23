23.11.2025 | 11:49

Рая от ада

Не се подиграваме на Назарян само заради английския й. Но и заради френския й, макар и да не сме чували да го говори, се знае, че й е перфектен

Цялото герберастко войнство се хвърли на барикадата да защитава английския на Рая Назарян. Все едно ушите ни не бяха чули това, което тя изрече. Както синът ми каза, задавяйки се от смях – като насечен с дърводелска тесла. Били сме зли и жестоки, тя била жена и т.н. Е, като е жена, да не е изключена от политическата каста.

Това, което милите гербери пропускат, е че не се подиграваме на Рая само за английския. Подиграваме се на една жена, красива като външност и празна като съдържание.

Подиграваме се на полово-политическите назначения и връзкарството. Подиграваме се на кадрите на ГЕРБ – неможещи, незнаещи, крадливи и нагли. Подиграваме се на протекциите на Борисов за подобни кухи същества и тикането им напред.

Преди време именно Борисов беше нарекъл една предишна председателка на Народното събрание „проста кърджалийска п….“. Сега няма записи. Та не можем да чуем дали нарича и Рая „проста не зРая от аданам каква си п….“. Макар, че надали с неговите езикови възможности осъзнава гафа. Но пък това му е отношението към жените, които назначава. Подиграваме ситуацията един политик да назначава държанките си на отговорни постове.

Не се подиграваме на Рая само заради английския й. Но и заради френския й, макар и да не сме чували да го говори, се знае, че й е перфектен. Подиграваме се на излезлите от ада кадри на ГЕРБ и дивата шуробаджанащина. Подиграваме се, защото това ни остава единственото оръжие срещу мафията. Защото целта на тези подигравки не е тази семпла, амбициозна жена.

А Главната мутра на Републиката и цялото му мафиотско войнство и калинки.

Рая идва от ада. От ада на корумпираната партия ГЕРБ. От ада на мафията. От ада на калинките, които в България са по-хищни от марокански скакалци. От ада на липсата на правосъдие. От ада на шуробаджанащината и кариерите от легло на легло.

Авторитет не може да се защити по този начин. Ако го нямаш достойнството и съдържанието отвътре. Чуйте презрението на българите. Чуйте какво мислим за вас. Защото вие сте вредни, излишни и нагли.

И не ни забранявайте да ви подиграваме. Защото ако замълчим, може и нещо друго освен подигравките да ви застигне.

Елена Гунчева-Гривова