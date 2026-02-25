25.02.2026 | 12:56

Крум Зарков изключва бламиралите ветото на президента (видео)

Това са трима министри от кабинета „Желязков“, както и Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев

Осемте депутатски гласа, които БСП даде за преодоляване на президентското вето върху изборните промени ще им коства попадането в листите за предстоящите парламентарни избори. Санкцията бе обявена от новия председател на партията Крум Зарков, който дойде в парламента и го обяви минути, след като мнозинството отказа да приеме мотивите на държавния глава Илияна Йотова срещу последните промени в изборното законодателство.

„Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради 8 народни представители от БСП-Обединена левица. Това са трима от министрите от кабинета „Желязков“ (Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Иван Иванов – б.р.), Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани“, заяви Зарков. Заради това си поведение осмината ще останат извън листите за депутати, които левицата реди в момента.

Лидерът на БСП благодари на останалите червени депутати, които „отстояха принципите, които са залегнали в основата на партията“. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени от същите хора, и които очевидно ще продължат да бъдат нанасяни до последния ден на това НС. Ние продължаваме напред по друг път“, заяви той в парламентарните кулоари. Зад него застанаха двамата нови зам.-председатели на парламентарната група – Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.

След около 3 часа дебатите ветото бе окончателно преодоляно. Старото управляващо мнозинство прокара промените в ИК заедно с „Възраждане“ и трима от „ДПС-Ново начало“.

Парламентарната група на БСП се разцепи при гласуването на промените отново – 8 бяха „за“, против бяха 7 души.