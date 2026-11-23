23.11.2026 | 16:14

Разследват кметицата на Дулово за натиск за контролиран вот

Невхис Мустафа отрече подозренията

Разследват предполагаем натиск от кмета на Дулово от ДПС инж. Невхис Мустафа върху главния архитект на общината за издаване на удостоверения за търпимост на незаконни постройки срещу политическа подкрепа на следващите местни избори.

Кметицата отхвърля твърденията.

Акция по претърсване и изземване се проведе в сградата на Община Дулово и в частен офис. Досъдебното производство е под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра.

Проверяват се данни, че главният архитект е бил принуждаван да издава удостоверения за търпимост на незаконно построени къщи на жители от малцинствените общности, а в замяна собствениците им е трябвало да подкрепят кмета на следващите местни избори.

В телефонен разговор Невхис Мустафа отрече подозренията. В момента тя е в Испания, където е в отпуск и участва в обучение по програма „Еразъм плюс“:

„Няма един човек, който да се яви в пространството и да каже, че съм го натискала за нещо, особено пък за последващи избори. Има още година до изборите, но най-вероятно предизборната кампания е започнала“, каза тя пред БНР.

Кметът заявява, че няма притеснения от проверката. Към момента няма информация за повдигнати обвинения.