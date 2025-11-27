27.11.2025 | 16:51

Редактираха страницата на Йордан Цонев в Уикипедия: обявиха го за най-успешния ибрик в историята

Описан е като "български престъпник, псевдо политик, виден еничарин“

Страницата на депутата на ДПС – Ново начало в световната онлайн енциклопедия Уикипедия беше променена, като текстът „Йордан Кирилов Цонев е български политик, народен представител в XXXVIII народно събрание от парламентарната група на СДС и народен представител“.

„Йордан Кирилов Цонев е български престъпник, най-успешния ибрик в историята на света, псевдо политик, виден еничарин“

Не е ясно, защо недоброжелатели биха написали подобни неща за този радетел за майка България, народен представител, с култура, интелект и обноски, които трябва да са пример за подражание, виден естет и финансов гении, милеещ за родината и най-вече ЗА ХОРАТА!

Малко по-късно текстът беше редактиран отново и върнат в „нормалния“ си вид.