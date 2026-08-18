18.08.2026 | 11:00

Регионалният министър декларира 10 апартамента и над 470 000 евро

Съпругата на Иван Шишков разполага с 214 000 евро по банкова сметка и притежава фирмата за проектантска дейност „Ен. Джи. Проект“ ЕООД

Регионалният министър Иван Шишков и съпругата му Нели притежават общо 10 апартамента, къща с двор, три автомобила и над 470 000 евро в брой и банкови влогове. Това става ясно от публичните имуществени декларации на кабинета, подадени пред Сметната палата, показа проверка на МИГNews.info.

Четири от жилищата са придобити в периода 2024 – 2026 г. срещу общо 356 773 евро. Те са с обща площ 295 кв. м, като два от апартаментите са в София, а другите два – в Банско. Имотите в курортния град са и по-скъпите – 76 кв. м са купени за 124 410 евро, а друго жилище от 80 кв. м – за 104 000 евро. През 2024 г. министърът е придобил по наследство и пети апартамент в София от 67 кв. м.

Останалите пет апартамента на семейството са придобити между 2001 и 2012 г., като всички се намират в София. За три от тях са платени общо 97 200 евро. Един от имотите, с площ 136 кв. м, е закупен през 2001 г. за 16 500 евро.

Освен апартаментите, Шишков е декларирал и наследена къща (75 кв. м) с двор (1000 кв. м) в село Медово. Семейството притежава два гаража и паркомясто в София, купени за общо 26 360 евро. Министърът разполага и с дарен офис в столицата, както и с 1/3 от магазин и две ниви в село Брестовица, придобити по наследство.

В декларацията са посочени три автомобила – БМВ 120, „Рейндж Роувър“ и „Алфа Ромео“. Шишков е обявил 40 000 евро в брой и банков влог от 216 500 евро. Съпругата му Нели Гулишева-Шишкова разполага с 214 000 евро по банкова сметка и притежава фирмата за проектантска дейност „Ен. Джи. Проект“ ЕООД.

Иван Шишков е министър на регионалното развитие в служебните правителства, назначени от президента Румен Радев. Преди това, в периода 1992 – 2021 г., е бил главен архитект на Драгоман и на столичните райони „Банкя“ и „Триадица“.