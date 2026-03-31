31.03.2026 | 15:10

Рекорд! Дизелът удари 1,70 евро за литър

В рамките на няколко седмици цената на нафтата е отбелязала ръст с около 39 евроцента за литър, което е поскъпване с 30.23%

Цената на дизела в България продължава да се качва и в края на март вече премина психологическата граница от 1,70 евро за литър в различните бензиностанции. Данните от специализирания сайт за наблюдение на горивата fuelo.net показват, че средната цена на дизела на 27 март е била 1,64 евро за литър, а на 29 март остава на същото ниво. На 25 март средната цена е била 1,61 евро, което потвърждава бързото поскъпване в рамките на дни. Днес обаче бургазлии останаха изненадани от цените, които завариха по колонките в града.

В една от големите вериги бензиностанции в Бургас цената на обикновения дизел вече е стигнала 1,70 евро за литър, а средната цена е около 1,68 евро. Ако това движение се задържи, март 2026 ще остане като месецът с едно от най-рязките поскъпвания на горивата в България от години насам.

Източник: fuelo.bg

Поскъпването вече доведе и до задействане на обещаната държавна помощ за най-бедните. Министерството на финансите обяви на 26 март, че нивата от 1,60 евро за дизел са били достигнати и задържани няколко дни, което активира мярката за подпомагане с по 20 евро месечно за уязвими граждани. Това е официалният знак, че държавата вече признава високите цени като сериозен социален натиск.

По данни на fuelo.net още в началото на март средната цена на дизела е била значително по-ниска. На 6 март тя е 1,36 евро за литър, а към 26 март вече е 1,62 евро. Това означава рязък скок само в рамките на три седмици, като тенденцията е възходяща и в края на месеца.

Ръстът на цените на горивата

Фонът на това движение е напрежението в Близкия изток и по-високите цени на суровия петрол и горивата на едро. Именно заради войната и скока на разходите редица европейски държави вече обсъждат извънредни мерки. Reuters съобщи, че Германия например ограничава повишенията на цените по бензиностанциите, след като дизелът там мина 2 евро за литър и натискът върху бизнеса се засили.

За България ефектът е двоен. По-скъпият дизел натоварва не само семейния бюджет, но и транспорта, логистиката и цените на стоките. Ако задържането над 1,60 евро се превърне в ново нормално ниво, натискът върху инфлацията ще продължи и през следващите седмици.

Ето какви са днес цените по бензиностанциите в Бургас.