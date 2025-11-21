Рекорд: „Пейзаж“ на Златю Бояджиев стана най-скъпо продадената картина в България

Картината на Златю Бояджиев „Пейзаж“ бе продадена за рекордните за България 81 000 евро (158 422 лева) на търг на аукционна къща „Аполон и Меркурий“ снощи. Предишният рекорд се държеше от вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка, която беше продадена преди 10 години от същата аукционна къща за 75 000 евро.

Цената на „Пейзаж“ на Златю Бояджиев стартира от 25 000 евро. В наддаването се включиха много участници по Интернет, по телефон и на живо в залата на гранд-хотел „София“. „Всеки искаше да я купи, имаше гора от ръце. Наддаването беше много сериозно“, коментира актьорът Игор Марковски – един от собствениците на „Аполон и Меркурий“, която е най-старата аукционна къща в България, създадена още през 1986 г. преди промените у нас.

Той разказа, че масленото платно с размери 73 х 94 см е нарисувано през 1936 г., когато Златю Бояджиев е на 33 години. Картината е от периода, в който художникът все още може да рисува с дясната си ръка и не е претърпял сериозни здравословни проблеми, с които се сблъсква по-късно през живота си. „Тя никъде не е показвана, пазена е дълго време от собствениците й, които в един момент решават да я продадат и се обърнаха към нас“, сподели Марковски.

Новият притежател на „Пейзаж“ е от България, а слез покупката на платното е заявил, че го придобива с инвестиционна цел и е убеден, че след 2 години цената му ще се вдигне на 100 000 евро. „На финалната права останаха много красива дама, очевидно съпруга на богат българин, господин, който заяви, че е представител на сериозен холдинг, и елегантен джентълмен, който не трепна нито веднъж при офертите, които водещият съобщаваше на публиката и участниците“, добавя Tribune.bg.

Освен за картини на Златю Бояджиев на търга имаше „инфарктни наддавания“ за друг голям български майстор на четката – Генко Генков. Негова малка картина се продаде за 14 500 евро при начална цена от 4500 евро.

Игор Марковски говори и за промените, които предстоят на пазара на изкуство след влизането на България в еврозоната. „Най-накрая трябва да влезем в Европа и с изкуство и да покажем на света, че българските автори са конвертируеми и на Запад. Защото Берлинската стена падна, но духовната стена никога няма да падне. Трябва да покажем, че сме силни не само с оперното изкуство, с което сме известни по цял свят, но и с изобразителното“, заяви Марковски. Той със съжаление отбеляза, че на търгове в чужбина Кристо, Жорж Папазов или Жул Паскин не се представят като българи. „Има български творци, които си заслужават. Ако Златю Бояджиев е от този ранг, тогава Владимир Димитров-Майстора е още по-нависоко. Имаме и живи художници, които са много добри и е крайно време да бъдат конвертируеми навън“, изтъкна Марковски.

Той остро разкритикува и определи като „обиден“ закона, според който български автори не могат да се изнасят зад граница. И с радост отбеляза, че този закон най-накрая ще падне от 1 януари 2026 г. „Най-накрая ще падне така нареченият Закон за културното наследство, според който картини, по-стари от 100 години, са сложени в графата културно наследство. Никога не са спазвали този закон, че картината, освен че трябва да е на повече от 100 години, тя трябва и да е на стойност над 300 000 евро. Това Министерството на културата услужливо го задрасква. Това ще падне и пазарът на изкуство ще стане свободен“, убеден е Марковски.

Сайтът Tribune.bg уточнява, че аукционът е събрал общо над 250 000 евро. На него са били предложени още великолепен натюрморт на Бенчо Обрешков от 1937 г., продаден за 42 000 евро, както и творби от Данаил Дечев, Илия Петров, Ганчо Карабаджаков, Никола Танев – пейзажи, пристигнали от Германия и участвали в изложби там през 1937-а. Те са намерили нови собственици съответно за 14 000 и 15 000 евро.