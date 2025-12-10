10.12.2025 | 14:26

Рекордни бонуси в ЦИК при заплати от 15 000 лв.

В сметката на шефката на Комисията влизат близо 49 000 лева за светлите празници

Весела и безгрижна Коледа ще посрещнат членовете на Централната избирателна комисия (ЦИК), които са се уредили с рекордни бонуси в навечерието на празниците, пише „Филтър“. Докато държавата се клати заради бюджета, а икономисти и финансисти се чудят откъде да се изстискат пари, за да дадат по 50 или 100 лева на пенсионерите за святата нощ, се оказва, че добрият беловлас старец е пристигнал в Централната избирателна комисия рано-рано и вече е раздал торбите с пачките.

15-те членове на ЦИК, които всъщност са едни от най-безгрижните и скъпоплатени държавни апаратчици, заработват сериозните си месечни възнаграждения – между 14 и 16 хиляди лева на човек – за участието си в по две заседания седмично. Въпросните съвещания не са особено протяжни и обикновено приключват за един час, в редки случаи за час и половина.

Така с редовното си месечно възнаграждение, което надхвърля вече 16 хил. лева, защото сумата се увеличава спрямо инфлацията, в сметката на многоуважаемата шефка на ЦИК Камелия Нейкова влизат близо 49 000 лева за светлите празници.

Сегашната Централна избирателна комисия е забележително скандална. Гафовете й през последните четири години са неизброими. Не е за пренебрегване и това, че в този си състав тя отдавна не е представителна, защото гореспоменати герои са избрани през май 2021 година. Това означава, че липсват хора на „Възраждане“, „Продължаваме промяната“, „Величие“ и МЕЧ.

Но да се върнем към настоящите 15 членове, които трябва да ни гарантират честността на всякакви видове избори – от местни през парламентарни, та до президентски. Въпросните членове ходят на работа предимно във вторник и четвъртък, когато се провеждат заседанията на ЦИК. Заседанията наистина са кратки, за да не бъдат отегчавани самите заседаващи. Членовете на ЦИК, за разлика от обикновените служители, имат привилегията да ползват 45 дена годишен отпуск, което означава повече от два месеца. За сведение – бъдещите майки получават само месец и половина болнични, преди да родят. Най-любопитно е, че си пускат молби за отпуск само в седмиците, когато са решили да пропуснат заседанията във вторник и четвъртък. Останалите дни по подразбиране за тях са неработни. През последните години е модерно членовете на ЦИК да демонстрират материално благополучие, купувайки си хубави недвижими имоти в столицата и по морето.

И тук е мястото да уточним, че възнагражденията на служителите в ЦИК съвсем не са така примамливи, както тези на членовете на комисията. Средната работна заплата на чиновниците е около 3 хил. лева, а отпуските им са 20 дена в годината.

Задължение е на ръководството да си намери подходяща сграда с работни помещения

Централната избирателна комисия (ЦИК) е настанена в сградата на Народното събрание. Това е в разрез с принципа за разделението на властите. Според независими анализатори самият факт, че членовете на ЦИК хапват от прословутите депутатски кюфтета, които към днешна дата струват 2,30 лева, а супата от леща е 94 стотинки, е скандален.

Колкото и клиширано да звучи, ЦИК трябва да е равноотдалечена от всички партии и коалиции на изборите и да ги провежда по честен и безпристрастен начин. Вече четири години и половина тази комисия ни показва, че именно това не е в състояние да прави, което предизвиква гнева на политиците.

Пристрастията на отделните членове на ЦИК са известни, но те не бива да се демонстрират публично и да служат като повод за нагнетяването на каквото и било напрежение. На последния голям протест заместник-председателят н комисията Цветозар Томов е демонстрирал, че подкрепя безрезервно партията с главно „п“ и е обещавал скорошни избори.

Гафовете стигнаха до Конституционния съд

Това не трогна видните екскурзиантки Камелия Нейкова и Росица Митева.

На последните парламентарни избори у нас, обявявайки крайните резултати от вота, ЦИК гордо рапортува, че при обработени 100% от протоколите партия „Величие“ не успява да влезе в 51-вия парламент, защото събира 3,999% от гласовете на избирателите. Това впоследствие ще се окаже един от най-големите гафове в посттоталитарна България.

Няколко месеца по-късно през март 2025 година Конституционният съд се произнесе за пропуските на ЦИК. Според решението на магистратите гласовете за партия „Величие“ се увеличават с 59, с което тя преминава 4-процентната бариера за влизане в парламента. Новината бе разпространена, след като няколко месеца след последните избори се говореше за контролиран и купен вот. Многобройни журналистически разследвания показваха, че най-малко 30 гласа, дадени от избирателите за „Величие“, са били записани за други формации.

Огромният гаф на ЦИК, довел до сериозни промени в парламентарната подредба, трябваше логично да завърши с оставки. Вместо да направят това, Камелия Нейкова, Росица Матева и цялата весела компания в ЦИК трябваше да бъде разкарана след дружно подадена оставка, но това не се случи.

Впрочем този гаф дойде след друг скандал, който предшестваше изборите. В началото на септември миналата година двете враждуващи групи от ДПС – тази на Делян Пеевски и другата на Ахмед Доган се блъскаха пред ЦИК в спор коя първа трябва да се регистрира за парламентарния вот.

Повечето журналисти, които отразяваха сблъсъците пред ЦИК, очакваха изявление от председателя Камелия Нейкова или от заместник-председателя и говорител Росица Матева. От двете обаче нямаше и следа. Наш репортер опита да се свърже с Нейкова, но телефонът й издаваше странни звуци. Впоследствие проверката на „Филтър“ установи, че двете добре платени държавни служителки са в братски Азербайджан, където се намират по покана на председателя на тяхната избирателна комисия, за да бъдат наблюдатели на парламентарните избори в бившата съветска република.

Случката за пореден път е нагла демонстрация на незаинтересованост от страна на ръководството на ЦИК, което вместо да си върши работа, го беше ударило на екскурзионна дейност. Волно разхождащите се наблюдателки в Баку още тогава трябваше да си тръгнат от комисията. Впрочем далеч преди този скандал Нейкова трябваше да бъде разкарана от ЦИК заради въпиеща некомпетентност и пълно безхаберие, връх на което е разходката в бившата съветска република. Човек ще каже, че е избрана да прави избори в Азербайджан, а не у нас.