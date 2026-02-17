17.02.2026 | 21:27

Резил в „Ергенът“: Блондинка се появи мъртвопияна и изчезна без следа

Такъв гаф форматът не е виждал – водещият я търси, столът ѝ остана празен

С абсолютен прецедент и неочакван фалстарт започна любовната надпревара в петия сезон на „Ергенът“, след като една от участничките първо се появи видимо мъртвопияна пред камерите, а малко по-късно буквално изчезна без следа.

27-годишната Ивана, която хем твърди, че е от Благоевград, хем от Дубай, успя да се превърне в най-коментираното име – не заради романтична химия или впечатляващо представяне, а заради състоянието, в което се появи. Още с първите си думи блондинката даде ясно да се разбере, че вечерта няма да мине гладко. Със завален говор и трудно прикривана некоординираност тя се представи пред водещия Наум Шопов и близките на един от ергените – Крис.

„Здравейте, аз съм Ивана, но от пети клас всички ме наричат Ива. Тук съм, за да намеря любовта“, успя да каже тя, като видимо се кикотеше и губеше нишката на разговора.

Попитана директно дали се чувства добре, Ивана без притеснение призна, че е прекалила с шампанското предната вечер. Ситуацията бързо прерасна от неловка в направо шокираща за формата.

По време на специалния бал, на който участничките трябва да преминат първоначалната „цедка“ чрез среща с близките на ергените, Ивана трябваше да седне на кратка среща с брата и снахата на Крис. Вместо това столът ѝ остана празен. Тя просто не се появи.

Водещият Наум Шопов бе принуден да съобщи на близките на ергена, че участничката не може да бъде открита. Подобна ситуация досега не се е случвала в историята на формата.

Изчезване още в първия епизод, при това след публична поява в нетрезво състояние, се превърна в абсолютен прецедент. Недоумението на роднините на Крис беше видимо, а атмосферата – повече от неловка.

Любопитното е, че въпреки гафа, Ивана все пак получи своеобразен „трибют“ от коментаторите. Мартин Елвиса, който е нещо като коментатор на риалитито ѝ отправи наздравица от екрана с думите: „Иванче, за тебе е това, мойто момиче, браво!“.

В социалните мрежи зрителите побързаха да свържат появата ѝ с култовия хит „Шампанско и сълзи“.

Коментарите варираха от шеговити до крайно критични, като мнозина определиха случилото се като „най-кратката телевизионна кариера в риалити формат“.