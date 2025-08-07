Росен Желязков ще има съветник по почтеността

Премиерът ще има и съветник по почтеността, който ще е част от политическия му кабинет. Това предвижда Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт. Той е част от предвидените за приемане законопроекти до края на година, съобщи Би Ти Ви.

Подробната законодателна програма за периода юли – декември, приета от кабинета вчера, се очаква да бъде официално публикувана до края на седмицата.

Тя включва 61 законопроекта, от които 6 нови. Сред тях е и бюджетът за следващата година, който трябва да осигурява изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и националното законодателство.