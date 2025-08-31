31.08.2025 | 10:00

Румен Христов вече има жилище във Великобритания

Политиците масово купуват имоти в чужбина

Фамилията на шефа на СДС Румен Христов се е сдобила със скъп имот.

Според декларацията му пред Антикорупционната комисия жена му Жана Димитрова-Христова е купила апартамент във Великобритания. Жилището е едва 58 квадрата, но цената му е 846 000 лева. Произходът на парите е уточнен. Съпругата му Жана е продала апартамент от 248 квадрата в София за почти 2 млн. лева през миналата година.

Дъщерята на семейството – Мила, от дете живее във Великобритания, където завършва престижно частно училище и университет с магистърска степен по „Стратегически маркетинг“. Преди години стана известно, че е пробила и като модел, дори е снимана за корица португалския „Vogue“. Съпругата на седесаря, която е на- правила сделката с имота, е адвокатка по професия и поетеса по призвание. Според декларациите й нейните доходи като юрист са скромни на фона на нейни колеги в бранша.

Румен Христов обаче е в редиците на синята партия още от 1990 г. Бил е два пъти министър на земеделието, съветник на президента Желю Желев, главен секретар на администрацията на президента Петър Стоянов, депутат в много парламенти. Преди години той беше и кандидат за президент от Синята коалиция, но не успя. Седесари си припомнят, че още в началото на кариерата си като политик е успял да се уреди с евтин държавен апартамент, нещо, което през годините стана практика за колегите му.

Жилището във Великобритания обаче е излязло доста скъпо на седесарската фамилия.

За сравнение, преди време вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов декларира, че е купил само за 987 713 лева апартамент от 298 квадрата, мазе и две паркоместа в Рим.

Министърът на екологията Манол Генов също е с имот в чужбина. Той е станал притежател през 2024 г. на парцел в гръцкото село Манастираки с площ от почти декар и половина. За него е дал само 50 хил. лева, а предстои да се види как ще го бетонира.

В близкия гръцки курорт Офринио е декларирал апартамент Петър Личев, който е зам.-председател на партия „Земеделски народен съюз“. Той предвидливо е инвестирал и в 2 декара трайни насаждения, най-вероятно маслинова гора. Петър Личев е син на някогашния депутат и лидер на въпросния земеделски съюз Стефан Личев. Навремето той се оттегли от партията, за да основе АБВ заедно с президента Георги Първанов.