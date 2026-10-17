17.10.2026 | 21:45

Радев издига Манолова за кмет на София

Предизборната ѝ кампания за градоначалник стартира отсега с акции срещу супермаркетите, мобилните оператори и скъпите лекарства

Новоизбраната шефка на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова най-вероятно ще е кандидатът на Румен Радев и „Прогресивна България“ за кмет на София на предстоящите през есента на 2027 г. местни избори, твърди „Уикенд“.

Макар до провеждането на кметските избори да има повече от година, наперената кюстендилка вече е посочена от Румен Радев като кандидатът на „Прогресивна България“ за градоначалник на столицата. Именно с тази цел Манолова беше назначена за председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) с решение № 719 на Министерския съвет.

Въпреки че мандатът й за шефка на Комисията за потребителите изтича чак през 2031 г., плановете на „Прогресивна България“ са Манолова да бъде номинирана от Изпълнителният съвет и от областната структура на партията в София заради „особено успешната й работа в защита на обществения интерес“.

В разговори с активисти на партията на Румен Радев, областния координатор на „Прогресивна България“ за София –депутатът Димитър Здравков, е признал, че най-вероятно Мая Манолова ще бъде кандидат за столичен кмет, но няма да бъде ангажирана със съставянето на листата с общински съветници, която най-вероятно ще й бъде спусната директно от Румен Радев или по-скоро от силния човек в партията и главен задкулисен играч Николай Копринков.

Още в първите си дни начело на Комисията за защита на потребителите, Мая Манолова не изневери на себе си и публично демонстрира свръх активност с масови проверки на големите вериги супермаркети и изнесени данни за надценките, които били между 140 и 240% при маслото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците. Според Асоциацията на търговските вериги обаче, изнесените от Мая Манолова данни за надценки от 140% са тотално некоректни и популистки, тъй като става дума за индекс спрямо средноевропейските цени и всъщност повишението е 40%, а не 140%.

Истината е някъде по средата – да, факт е, че хипермаркетите от години завишават цените и притискат доставчици и производители с всевъзможни такси, но от друга страна в тях наистина е най-изгодно да се пазарува у нас, а и със сигурност са 100% прозрачни като икономически субект и съвестно внасят дължимите данъци в хазната – нещо, което не може да се каже за по-малките играчи.

Намеренията на Мая Манолова да налага солени глоби на супермаркетите и търговците на храни, достигащи до 50 000 евро за всеки отделен артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената, са само първия етап за повдигането на рейтинга й в обществото. В следващите седмици и месеци председателката на Комисията за потребителите ще разследва цените на лекарствата и допълнителното заплащане в болниците, мобилните оператори и банките.

Според тайната социология на „Прогресивна България“ и партийните експерти по избори, Мая Манолова има най-голям шанс да спечели кметските избори в София, особено ако постигне видими резултати като председател на Комисията за защита на потребителите и ако успее да внуши, че реално се бори срещу високите цени и картелите в България.

Мая Манолова беше кандидат за кмет на София на местните избори през 2019 г., когато се яви като независима, но подкрепена от БСП и достигна до балотаж с Йорданка Фандъкова. В крайна сметка Фандъкова спечели по инфарктен начин балотажа, събирайки 49,98% (209 542 гласа), докато за Манолова гласуваха 186 176 души (45,13%). Впоследствие блондинката от Кюстендил обвини ГЕРБ, че са купували гласове в ромските махали и че са подправяни протоколи, като гласове за нея са отивали в графата „Не подкрепям никого“, събрала 4,89% от вота. Публична тайна в столицата е, че реално Манолова е истинския печеливш, тъй като много бюлетини са били подменени или обявени за невалидни по добре отработената от Цветан Цветанов система за подмяна на вота.

„Румен Радев не крие амбицията си да завладее София и да доминира в Общинския съвет и вярва, че Мая Манолова е най-подходящата за тази цел, тъй като е изключително разпознаваемо лице и умее да води предизборни кампании“, твърдят активисти на „Прогресивна България“.

Според думите им, настоящият кмет на София Васил Терзиев няма особено големи шансове отново да спечели изборите в столицата заради кризата с боклука, хаоса с ремонтните дейности в София и аферата „Петрохан“. Наскоро социологическо проучване, направено по поръчка на кметае, е отчело едва 14% подкрепа от столичани. Въпреки това Терзиев вече обяви в интервю, че ще играе и на следващите избори и смята мандата си за успешен.

Мая Манолова и съпруга й Ангел Найденов от години е част от близкия приятелски кръг на Румен Радев, тя беше и в Инициативния комитет, издигнал кандидатурата му през 2022 г. за втори президентски мандат. През лятото на 2020 г., когато тогавашния главен прокурор Иван Гешев прати полиция и прокурори в сградата на „Дондуков“ 2, а Радев издигна емблематичния лозунг „Мутри, вън!“, положил началото на масови протести срещу правителството на Бойко Борисов и срещу главния прокурор Иван Гешев, Манолова беше в първите редици на протестите.

„Тя е доказала своята лоялност към Румен Радев и отсега е сигурно, че Мая Манолова ще бъде кандидатът на премиера за кмет на София“, категорични са източниците.