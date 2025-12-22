22.12.2025 | 10:04

Румен Радев се разграничи от Движение Трети март

Председателят на движението Тихомир Атанасов заяви, че той и сподвижниците му приемат Радев за "свой неформален лидер"

Президентството се разграничи от Движение „Трети март“. В събота (20.12) стана ясно, че Движение „Трети март“ започна процедура по създаване на политическа партия, а председателят Тихомир Атанасов обяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.

В съобщение на прессекретариата на президента се посочва, че държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. е заяви, че Движение „Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с него и с президентската институция. „Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, пише още в прессъобщението.

Бъдещата партия се определя като гражданска общност с мисия да защитава независимостта на страната, националната идентичност и традициите.

Позицията идва след като в събота, 20 декември, в Несебър беше създаден инициативен комитет на Движение „Трети Март“. Този комитет ще има за цел да организира конгрес за учредяване на партия „Трети март“.

